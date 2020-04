4月29日(水・祝)から5月6日(水・振休)までの8日間、ももいろクローバーZのYouTube公式チャンネルにて毎日21:00から配信が行われる。

YouTubeの「Momoiro Clover Z Channel」ではこの8日間を「こんな時は家にいろ!週間」と題し、ももクロの過去のライブや舞台の映像、メンバーによる不定期報告会などを配信する。4月29日(水・祝)の「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」と5月6日(水・振休)の「ももクロ一座特別公演」の配信中には、無料送金アプリ「pring」を通じて視聴者から寄付金を募集。募金で集まったお金は新型コロナウイルス対策で奮闘している人々に全額寄付される。

ももいろクローバーZ「こんな時は家にいろ!週間」配信スケジュール

2020年4月29日(水・祝)

「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」



2020年4月30日(木)

「シミズオクト Presents 氣志團万博2018 ~房総爆音爆勝宣言~」



2020年5月1日(金)

過去動画特集+メンバー不定期報告会



2020年5月2日(土)

「シミズオクト Presents 氣志團万博2019 ~房総ロックンロール最高びんびん物語~」



2020年5月3日(日・祝)

「イナズマロック フェス 2019」



2020年5月4日(月・祝)

「ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four - in 桃響導夢」Day1



2020年5月5日(火・祝)

「ニッポン放送 ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo ~バレンタイン DE NIGHT だぁ~Z! 2018」



2020年5月6日(水・休)

「ももクロ一座特別公演」