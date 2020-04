『すみっコぐらし』が春をお届け！ いちご味のタルトが新登場！

バンダイ キャンディ事業部では、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” をモチーフにしたチルドデザート『すみっコぐらしタルト いちご』を2020年4月29日(水)より、北海道・本州・四国・九州のイオン、ダイエー、マルナカ、マックスバリュ(北海道・関東・東北・東海・北陸・九州)、イオンマーケット、光洋のチルドデザート売場にて順次発売する。



『すみっコぐらし』は、電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい、という「すみっこ好き」をテーマに2012年に誕生したサンエックスのキャラクター。

さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、「ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター」が人気を呼んでおり、文房具や日用品など、様々なアイテムが展開されている。

昨年公開した『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は大人も感動する内容が話題になった。



本商品は、10月に発売したハロウィンタルト、2月に発売したひなまつりタルトが大好評だったことを受けて発売される新商品。

いちご味のタルトの上には、『すみっコぐらし』たちがかわいらしいいちごパンツをはいたデザインのフィルムがのっており、フィルムの絵柄はしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、集合柄の全6種類、パッケージは春らしいデザインの2種で展開する。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.