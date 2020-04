個性溢れる！動物になったクラシックカー ?! │カバ、ライオン、パンダ、ワニまで・・・

The M.A.D. Galleryに所属するスイス人アーティスト フレデリック・ミュラーが、クラシックカーをモチーフにしたカバ、ライオン、パンダ、ワニを創り上げた。The M.A.D. Galleryとは、メカニカルなものをテーマに個性溢れる作品を創り出すアーティストが多数所属しているギャラリーである。



作品は"Rides of the Wild"と名付けられており、カバはアストンマーティンDB5、ライオンはフォード F250、パンダはフィアット600S、ワニはシボレー コルベット スティングレイをベースにしている。形やアクセサリーなどで車それぞれの特徴は捉えながら、見事にキャラクター化させているのだ。そして、車にはそれぞれ動物が乗っており、シチュエーションなどの設定もされている。すべての写真を見る



例えば、アストンマーティンDB5のオーナーは大きなオフィスに務めるカバである。会社の前に車を停め、通勤する場面が描かれている。ボディカラーはカバをイメージしたもので、ナンバープレートはH1PP0というのもポイントだ。







フォード F250のオーナーはキャンパーをひきながら走るライオンで、この時代のトラックの力強さを表現している。大きなグリルにはライオンの鼻が付けられ、エンブレムはFORDの代わりにROARになっている。こちらのナンバープレートはL10N。







フィアット 600Sは、ブラックとホワイトのツートーンでシンプルなものだがパンダであることは一目瞭然だ。オーナーは、竹でできたラゲージと共にロードトリップをするパンダという設定である。マップを開き、迷っているような場面が描かれている。ナンバープレートはP4ND4。







時代を象徴する一台でもある、シボレー コルベット スティングレイに乗り思いっきり走らせているのはワニだ。コルベットのシェイプがワニの口に似ていることから選ばれた。牙や、エメラルドカラーのボディにもこだわったという。ナンバープレートはG4T0R。







これらの作品が生まれたきっかけは、フレデリック・ミュラーがリサイクルショップを通りかかった時にあったそうだ。あるランプを見て、クラシックカーのボンネットのようだと思い、『もし車がカバのような姿をしていたらどうなるんだろう?』という考えが頭をよぎった。彼は、「私の作品は、”もし?”をテーマにしてるものが多いです。作品を見ると最初は少し混乱するくらいのものを作りたいんです。じっくり見てから、それぞれの想像力を膨らませてもらいたいです」とコメントしている。これからの作品も楽しみにしたい。