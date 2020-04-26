アニメ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に登場するアンドロメダブラックのプラモデル「メカコレクション 自律無人戦闘艦BBB アンドロメダブラック」が、バンダイスピリッツから9月に発売される。価格は770円
第5章から登場した漆黒の自律無人戦闘艦・アンドロメダブラックを立体化。水転写式デカールで、ドクロのマークや艦体側面に刻まれたフレーズを再現した。
アニメ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に登場するアンドロメダブラックのプラモデル「メカコレクション 自律無人戦闘艦BBB アンドロメダブラック」が、バンダイスピリッツから9月に発売される。価格は770円
第5章から登場した漆黒の自律無人戦闘艦・アンドロメダブラックを立体化。水転写式デカールで、ドクロのマークや艦体側面に刻まれたフレーズを再現した。
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