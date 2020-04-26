「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」のアンドロメダブラックのプラモデル「メカコレクション 自律無人戦闘艦BBB アンドロメダブラック」（C）西崎義展／宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

　アニメ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に登場するアンドロメダブラックのプラモデル「メカコレクション 自律無人戦闘艦BBB アンドロメダブラック」が、バンダイスピリッツから9月に発売される。価格は770円

　第5章から登場した漆黒の自律無人戦闘艦・アンドロメダブラックを立体化。水転写式デカールで、ドクロのマークや艦体側面に刻まれたフレーズを再現した。