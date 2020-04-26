写真家・小林裕和と小澤廉ら気鋭の俳優たちが再タッグ！ フォトマガジンプロジェクト始動

「月刊」×新世代俳優シリーズをプロデュースした写真家・小林裕和と気鋭の俳優たちが再びタッグを組み、彼らの「Alternative=もう一つ」の姿を収めたフォトマガジン『Stage Actor Alternative(ステージアクターオルタナティブ)』が創刊。1st Seasonには、植田圭輔、小澤廉、校條拳太朗、松田凌が登場する。



「月刊」×新世代俳優シリーズは2017年から2年間、小林裕和氏が若手俳優を撮影、プロデューサーとして制作全般も手掛けたフォトマガジンプロジェクト。

新たに始動する『Stage Actor Alternative』では、黒いスーツで統一されたモノクロのビジュアルと、各俳優ごとにコンセプトを設けたビジュアルの2つのテーマで誌面が構成される。



1st Seasonに登場するのは、舞台『鬼滅の刃』我妻善逸役、TVアニメ『pet』ヒロキ役（声優）などに出演した植田圭輔、舞台『ダイヤの A The LIVE』シリーズ主演・沢村栄純役や、アプリ・TVアニメ『A3！』三好一成役(声優)などに出演の小澤廉、2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』ステージ 睦月始役、舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ主演・スバル・イチノセ役などの校條拳太朗、そして舞台『東京喰種トーキョーグール』主演・金木研役、テレビ朝日『仮面ライダー鎧武/ガイム』仮面ライダーグリドン/城乃内秀保役の松田凌の4名。



詳細情報と2ndビジュアルは、公式Twitterと各出演俳優の公式ツイッターにて、5月1日（金）発表予定だ。