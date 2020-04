『すみっコぐらし』の〈しろくま〉がもちもちの和菓子になって登場！

バンダイ キャンディ事業部は、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』より ”しろくま” の全身姿をスイーツで再現した新商品『もちもちすみっコぐらし焼き』を2020年4月28日(火)より、全国(沖縄除く)のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて販売する。



『もちもちすみっコぐらし焼き』は、厚みと弾力のあるもちもち生地の中に、”ミルク味のクリーム” が入っている和生菓子。ちょこんと座っている ”しろくま” の姿が表現されており、おやつにはもちろん、思わず写真に撮ってSNSに投稿したくなる可愛さだ。



また、”しろくま” がマグカップを手に、ほっこりとリラックスしているキュートなパッケージも要チェック。

癒される和菓子と一緒に、おやつの時間を楽しんでみてはいかがだろうか。



