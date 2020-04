仮面ライダー＆怪人のソフビが3サイズで！

メディコム・トイの展開する東映レトロソフビコレクションは、『仮面ライダー』や『人造人間キカイダー』などのヒーローおよび怪人をレトロデフォルメでソフビ化するシリーズ。サイズは、レトロソフビ界で「スタンダード」と呼ばれる全高約24センチになっている。

また東映レトロコレクションM(ミドル)というシリーズも展開されている。こちらはミドルサイズと呼ばれる全高約15センチで造形されている。

またキングサイズという全高約35センチのアイテムも存在する。



今回はキング、スタンダード、ミドルの3サイズが同時にアナウンスされた。それぞれ個別に見ていこう。





(C) 石森プロ・東映



ライダーマン(キングサイズ)(仮面ライダーV3より)/メディコム・トイ/1万6500円+税/2020年8月発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダーV3』に登場したライダーマンをレトロテイストでソフビ化。全高約35センチ。マフラーはビニール製。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年4月24日(金)00:00から2020年5月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 石森プロ・東映



隊長ブランク(仮面ライダーストロンガーより)(左)、ドクロ少佐(仮面ライダーストロンガーより)(右)/メディコム・トイ/各7800円+税/2020年8月発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダーストロンガー』に登場したデルザー軍団の怪人をレトロデフォルメでソフビ化。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年4月24日(金)00:00から2020年5月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 石森プロ・東映



仮面ライダー新1号(マスク取れ仕様) ミドルサイズ(左)、ドクモンド ミドルサイズ(中)、サイギャング ミドルサイズ(右)/メディコム・トイ/5400円+税(左)、各4500円+税(中、右)/2020年8月発送予定/東映レトロソフビコレクションMの新作。『仮面ライダー』に登場したヒーローと、ショッカー怪人をレトロデフォルメで再現。新1号はマスクを外すことが可能で、マフラーはビニール製。各全高約15センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年4月24日(金)00:00から2020年5月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



メディコム・トイでは東映レトロソフビコレクション以外にもソフビを展開している。ここからはそれらの情報を見ていこう。





TM & (C) TOHO CO.,LTD.



初代ゴジラ(ギニョール版)2期/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年5月発送予定/ソフビ作家・安楽安作によるアイテム。全高約26センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。5月20日までに当選者に連絡、5月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) ゆでたまご



ザ・シャネルマン(左)、デビル・マジシャン(右)/発売元:ファイブスタートイ、販売元:メディコム・トイ/各8000円+税/2020年8月発送予定/NSC RE-BORN(ノスタルジックソフビコレクション リ・ボーン)の新作。『キン肉マン』のアメリカ遠征編に登場した、キン肉マンの変装した姿であるシャネルマンと、世界超人同盟の新人デビル・マジシャンをレトロデフォルメで再現。各全高約25センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年4月24日(金)00:00から2020年5月31日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





TM & (C) 2020 Columbia Pictures industries,Inc.

All Rights Reserved.



GIANT TALOS(REAL COLOR)/メディコム・トイ/2万2000円+税/2020年5月発送予定/レイ・ハリーハウゼンの名作映画『Jason and the Argonauts』(邦題『アルゴ探検隊の大冒険』)より、青銅の巨人タロスをソフビ化。劇中をイメージしたリアル塗装が施されている。全高約32センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。5月20日までに当選者に連絡、5月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



レトロデフォルメと一言にいっても、東映レトロソフビコレクションとNSC RE-BORNではボディバランスが異なる。実はレトロデフォルメに絶対の公式はない。頭身がある程度低いこと以外は、シリーズや商品でバランスは異なるのだ。

1960~70年代当時発売されたソフビのバランスを模しているものが多いが、これも必須事項ではない。現代の視点で独自のレトロ感を生み出しているアイテムもある。

人が惹かれるレトロソフビのレトロ感とは何なのか、考えてみるのも面白いかもしれない。



※画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。