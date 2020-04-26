車田正美原作によるTVアニメ「聖闘士星矢」より“聖域十二宮編”が、東映アニメーションミュージアム公式YouTubeチャンネルにて4月27日12時から5月10日にかけて無料配信される。
これは新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が求められている状況を受け、「子供たちが楽しめる時間を」「がんばって自宅にいる人たちを応援したい」という車田の思いから実施されるもの。TVアニメ「聖闘士星矢」“聖域十二宮編”にあたる第40話から第73話に加え、4月30日からはNetflixで配信されている「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」の第1話と第2話も公開される。
1896年から1989年にかけて放送されたTVアニメ「聖闘士星矢」。中でも人気の高い“聖域十二宮編”は、聖闘士の頂点に君臨する黄金聖闘士が多く登場し、さまざまな試練が待ち受ける白熱のエピソードが描かれる。
「聖闘士星矢“聖域十二宮編”」
配信期間：2020年4月27日（月）12:00～5月10日（日）
配信先：東映アニメーションミュージアム公式YouTubeチャンネル
「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」
配信期間：2020年4月30日（木）12:00～5月10日（日）
配信先：東映アニメーションミュージアム公式YouTubeチャンネル