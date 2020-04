ポスト・マローンのニルヴァーナ・トリビュート、ライブ配信で約2億8000万円集める

現地時間24日、ポスト・マローンが自身のオフィシャルYouTubeチャンネルで『Stay Home and Jam #WithMe』を配信した。



マローンがファンを公言するニルヴァーナのトリビュート・セットで、「ネヴァーマインド」をはじめ全15曲80分の演奏を行った。マローンはヴォーカルとギターで熱演。ドラマーはトラヴィス・バーカーが担当した。



・ライブの様子(動画)



マローンは「これらの美しい曲を書いてくれたジェントルマンたちに感謝する」とライブ中に語った。『ネヴァーマインド』からの曲だけでなく、『イン・ユーテロ』からの3曲(オープニングの 「Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle」「Very Ape」「Heart-Shaped Box」)と『ブリーチ』の2曲(「About a Girl」「School」)も演奏した。



故カート・コバーンの妻であるコートニー・ラヴとニルヴァーナのベーシスト、クリスト・ノヴォセリックはマローンの支援を表明済みで、ライブ配信中もSNSで反応。



今回の配信中に実施されたドネーションによって260万ドル以上(約2億8000万円)が集まった。収益はすべて、「WHOのためのCOVID-19 Solidarity Response Fund(COVID-19連帯対応基金)」へ寄付される。







ソーシャル・ディスタンシングなバンドセットでライブに臨むマローン