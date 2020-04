アルルカン・暁「めちゃくちゃ自分に腹が立って…」“怒り”モードでバンドがギスギス!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。4月18日(土)の放送では、5人組バンド・アルルカンから暁さん(Vo)、奈緒さん(Gt)が登場! 最新シングルについてお話いただきました。

(左から)奈緒さん、暁さん、逹瑯

アルルカンは2月26日(水)にニューシングル「怒り」をリリース。"怒り"というテーマは、暁さんが考えたとのことですが、どんな経緯があったのでしょうか。逹瑯:なんでそんなに"怒り"をアウトプットしたかったの?暁:ロックバンドだし、けっこう自分の言いたいことを言うじゃないですか。でも、途中で「これじゃ、これ以上成長できないな」って思ったときに、「人の話を聞こう」と思って。で、人のことを気にし出したら、逆に自分が思うことが言えていなかったな、と思って。逹瑯:ほぅ。暁:"優しさ"を履き違えて、自分の都合のいいところで考えるのをやめていたなって。で、めちゃくちゃ自分に腹が立って「"怒り"だなー」みたいな感じでした。逹瑯:自分に怒ってんだ?暁:そう、僕の場合、自分でしたね。逹瑯:「他人の話をもっと聞かなきゃな〜」とかを思いながら、そこで自問自答を繰り返すわけだ?暁:でしたね。一同:(笑)逹瑯:なんか、また入り口に戻っちゃったみたいだ(笑)。奈緒:あのときはそうでしたね、もうやばかったですね。逹瑯:へぇ。周りからしたらさぁ、いきなり怒っているから、わけわかんないもんね?奈緒:まぁ、そうですね。"何に怒ってんだろう?"って、まずそこからなんで。それで、話を聞きながら、でき上がった歌詞を見たりして、自分なりに解釈するんですけど。僕と暁って完全に性格が真逆なんですけど、ちょっと(歌詞の意味が)でき上がってもわかんなくて。ライヴをするようになって、少しずつわかってきたというか。逹瑯:やっぱあれだね、めんどくさいね。小難しくて。ずーっとこねくり回してんだもんねぇ(笑)。奈緒:(笑)。そうですかね。逹瑯:俺、自分に超ムカつくとか思ったことないなぁ、だめだな(笑)。奈緒:いや、いいじゃないですか(笑)。逹瑯:成長がない(笑)。自分のことは、すべて、怒りじゃなくて、"許して"でいきたいから。だめだな、そんな自分にムカついてきた(笑)。一同:(爆笑)。◎4月25日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、摩天楼オペラから苑さん(Vo)をお迎えします。どうぞお楽しみに!