歌手の倖田來未さんが、YouTubeでエクササイズ動画「How To Dance 脚、腹筋、おしり編 -Wicked Girls-」を配信した。脚と腹、おしりの筋肉の強化を目的に、自身の楽曲「Wicked Girls」のダンスの振り付けをレクチャー。腰を振りながら激しく踊った。

倖田さんは「自宅でも簡単に、楽しく体を動かせるエクササイズを」という思いから、4月13日にもYouTubeでエクササイズ動画「How To Dance 腹筋篇 -BE MY BABY-」を配信。SNSでは、ファンが振り付け動画を投稿するなど話題になっている。