明日4月26日（日）深夜放送のフジテレビ系「Love music」が、アーティストから寄せられた動画を紹介する“特別編”としてオンエアされる。
新型コロナウイルス感染拡大の影響からスタジオ収録が自粛となっている中、番組では緊急企画としてMCの森高千里、渡部建（アンジャッシュ）とさまざまなアーティストから届いた動画を紹介。登場するのは井上苑子、ACE COLLECTION、銀杏BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ザ・リーサルウェポンズ、G-FREAK FACTORY、SEVENTEEN、Da-iCE、Nissy（西島隆弘）、PERSONZ、HAN-KUN、PiXMiX、04 Limited Sazabys、藤巻亮太、フルカワユタカ、宮川大聖、RED ORCA、Laura day romance×LIGHTERSの18組で、その内容は歌唱やオンラインセッション、ダンスプラクティス、貴重なライブ映像など多岐にわたる。
なお、アーティストから届いた15秒の動画を紹介するレギュラーコーナー「サキガケ！インスタント movies！」には志磨遼平（ドレスコーズ）、吉田山田、超特急が登場する。
フジテレビ系「Love music」
2020年4月26日（日）24:30～25:25
＜出演者＞
MC：森高千里 / 渡部建
ゲスト：井上苑子 / ACE COLLECTION / 銀杏BOYZ / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ザ・リーサルウェポンズ / G-FREAK FACTORY / SEVENTEEN / Da-iCE / Nissy（西島隆弘） / PERSONZ / HAN-KUN / PiXMiX / 04 Limited Sazabys / 藤巻亮太 / フルカワユタカ / 宮川大聖 / RED ORCA / Laura day romance×LIGHTERS / 志磨遼平 / 超特急 / 吉田山田