ベアブリックでロボットキャラが集結！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)で、日米のロボット系キャラのアイテムが登場することになった。

なおベアブリックは、100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなっている。商品名に「○%」と入っていない場合、基本的には100%である(一部例外あり)。





(C) khara

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK エヴァンゲリオン 初号機 夜間戦闘 Ver.(G.I.D.)/メディコム・トイ/2000円+税/2020年春発売予定/『エヴァンゲリオン新劇場版』より、エヴァンゲリオン初号機をベアブリック化。グロー・イン・ザ・ダーク(蓄光)仕様だ。有明にオープンする「SMALL WORLDS TOKYO」 にて数量限定発売、なくなり次第終了。発売日は「SMALL WORLDS TOKYO」公式サイトで案内される。(問)SMALL WORLDS https://www.smallworlds.jp





(C) 永井豪/ダイナミック企画

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 兜甲児 100% & マジンガーZ 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年4月発売予定/『マジンガーZ』の主人公ロボ、マジンガーZと、そのパイロット兜甲児がベアブリックになって登場。2体セットだ。メディコム・トイの直営店舗「1/6計画」にて数量限定発売、なくなり次第終了。

※ホームページなどで販売する場合あり。あらかじめご了承を。





(C) 2020 Skydance Productions, LLC.

Terminator(R) Dark Fate TM is a trademark of StudioCanal S.A. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK T-800 400%/メディコム・トイ/1万800円+税/2020年9月発売・発送予定/映画『Terminator : Dark Fate(邦題:ターミネーター:ニュー・フェイト)』よりT-800をベアブリックで再現。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで注文受け付け。



ここからはロボット系以外のベアブリックの情報をお届けしよう。





(C) 2020 DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Odlaw 400%/メディコム・トイ/9500円+税/2020年9月発売・発送予定/絵本『ウォーリーをさがせ!』シリーズの悪役オドローをベアブリック化。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで注文受け付け。





BIRDS OF PREY(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN),and all related characters and elements (C)& TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK HARLEY QUINN 400%/メディコム・トイ/1万800円+税/2020年9月発売・発送予定/映画『BIRDS OF PREY:AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN(邦題:ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY)』より、主人公の女性ヴィラン、ハーレイ・クインがベアブリックになって登場。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで注文受け付け。





(C) Disney

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK MICKEY MOUSE (B&W 2020 Ver.) 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万8000円+税(右)/2020年7月発売・発送予定/ディズニーの人気キャラクター、ミッキーマウスのモノクロバージョンをベアブリックで再現。100%と400%はセット、1000%は単品。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年4月24日(金)00:00から5月10日(日)23:59まで注文受け付け。







(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 招き猫 ポコちゃん 黒 400%/不二家/1万3000円+税/2020年5月発売予定/不二家のキャラクター・ポコちゃんが招き猫ベアブリックになって登場。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305 (土・日・祝祭日除く平日10~18時)





(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2020

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK カリモク BABY MILO(R)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/24万円+税/2020年5月発売予定/アパレルブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ)のキャラクター、ベイビー・マイロを、木製家具の老舗カリモク社がベアブリック化。全高約28センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BAPE.COM WEB STOREおよびZOZOTOWNにて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK X-girl 2020 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左、中)、5万8000円+税(右)/2020年5月発売予定/アパレルブランドX-girlのベアブリック。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girlオフィシャルオンラインストア、他一部店舗にて発売。(問)X-girl store 03-5772-2020(※運営状況によりつながらない場合あり)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C)2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK F.C.Real Bristol X COCA-COLA 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/1万4000円+税(左、中)、5万4000円+税(右)/架空のサッカーチームをモチーフにしたブランド「F.C.レアルブリストル」と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。メディコム・トイ直営店舗、直営オンラインストア及びSOPH.ショップ、SOPH.オンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。発売日などの詳細はSOPH.ホームページにてご確認を。(問)SOPH.ホームページより www.soph.net





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 歌川国芳 「猫飼好五十三疋」100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年5月1日14:00発売予定/歌川国芳の浮世絵「猫飼好五十三疋」(みょうかいこうごじゅうさんひき。「東海道五十三次」のもじり)をプリントしたベアブリック。100%と400%の2体セット。セブンネットショッピング (https://7net.omni7.jp)にて販売。(問)omni7 商品ページ https://7net.omni7.jp/detail/1301451555





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)



MY FIRST BE@RBRICK B@BY SECRET Ver. 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2020年4月発売予定/2007年12月に「BE@RBRICK SERIES 15」のシークレットとして発売されたモデルが400%、1000%となって登場。メディコム・トイの直営店MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。

※ホームページなどで販売する場合あり。あらかじめご了承を。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK ROYAL SELANGOR ARABESQUE GOLDEN/メディコム・トイ/17万円+税/2020年5月発売予定/マレーシアの老舗ピューターブランド・ロイヤルセランゴールによるピューター製ベアブリック。全高約28センチ。職人による手彫りの原型を元に、アラベスク文様が掘り込まれている。MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。

※ホームページなどで販売する場合あり。あらかじめご了承を。







BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



(左から)BE@RBRICK 招き猫 桃金メッキ 100%、400%、1000%、BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 弐 1000%/メディコム・トイ/(左から)1800円+税、6300円+税、4万5000円+税、4万8000円+税/2020年5月発売予定(桃金メッキ)、2020年4月発売予定(銀メッキ弐)/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも人気の高い招き猫のメッキタイプ。







BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 招き猫 昇運 蓄光 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1500円+税(左)、6000円+税(右)/2020年5月発売予定/こちらは明るいところから暗いところに持っていくと光る蓄光タイプ。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK カリモク招き猫 400%/メディコム・トイ/12万8000円+税/2020年4月発売予定/木製家具の老舗カリモク×常滑招き猫職人”冨本”作のプレミアムなモデル。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK はっぴ 東京 紺(左)、白(右)/メディコム・トイ/各1091円+税/2020年4月発売予定/こちらも和のベアブリック。ベアブリックのシルエットマークを取り入れてはっぴ姿をデザイン。胸の紋は「東」「京」の文字。





BE@RBRICK メ組 はっぴ 赤畜光/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年5月展開予定/こちらのはっぴは胸の紋がメディコム・トイの「メ」。東京スカイツリータウン・ソラマチ店 にて5000円(税込)以上購入の方にプレゼント。なくなり次第終了。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ店 03-3622-6000



招き猫は和のベアブリックの中でも特に人気が高いため、バリエーションがものすごく多い。

ベアブリックは基本再販されないので、カラーバリエーションが一通り発売された後は、顔や体のデザインが異なる「弐」「参」「四」「伍」と展開している。

また今回の昇運のように、お腹の小判の文字が違うタイプも存在する。

顔つきも結構違うので、もしソラマチ店の店頭に複数種類が並んでいる場合は、お好みのものをチョイスするといいだろう。





※上記商品はホームページなどで販売する場合あり。あらかじめご了承を。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。