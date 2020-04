ピザーラ限定『すみっコぐらし てのりぬいぐるみ』が当たる！キャンペーン第2弾実施

フォーシーズがが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」では、 2020年4月27日(月)~5月27日(水)の期間、ピザーラ公式メルマガ会員限定で100名に『すみっコぐらし てのりぬいぐるみ5体セット』が当たるプレゼントキャンペーンを実施する。



『すみっコぐらし』は、電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい、という「すみっこ好き」をテーマに2012年に誕生したキャラクター。

さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、「ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター」が人気を呼んでおり、文房具や日用品など、様々なアイテムが展開されている。

昨年公開した『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は大人も感動する内容が話題になった。



春の特別企画としてピザーラメルマガ会員を対象に100名に当たる『すみっコぐらし てのりぬいぐるみ5体セット』は、すみっコぐらしの人気キャラクターしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹が、手のひらサイズで愛らしい姿になったぬいぐるみ。ピザーラオリジナルの完全限定品で、今年1月に実施した「新春プレゼント」の企画では多くの応募があり、 SNSなどでも反響が大きかった超人気アイテムだ。



前回応募できなかった方、手に入れられなかった方など、この機会に応募してみてはいかがだろうか?



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.