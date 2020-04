EVIL LINE RECORDS原作、百瀬祐一郎シナリオによる城キイコ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M」3巻が、本日4月25日に発売された。

月刊コミックZERO-SUM(一迅社)にて連載中の本作は、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”とシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”に焦点を当てた作品。斉藤壮馬演じる夢野幻太郎、野津山幸宏演じる有栖川帝統による新規楽曲「Once Upon a Time in Shibuya」と、ドラマトラックが収録された。「Once Upon a Time in Shibuya」は、幻太郎と帝統がお祭りに行き、的屋で商売、ヨーヨー釣り勝負、花火などを堪能する2人の様子を綴った楽曲。またドラマトラックでは、異様なまでに運が良い1日を過ごす帝統のツキを落とすため、幻太郎からの無理難題をこなす帝統の様子が描かれた。

なお購入特典として、アニメイトでは観音坂独歩、タワーレコードでは伊弉冉一二三、HMV&BOOKSでは飴村乱数、文教堂書店・アニメガでは夢野幻太郎、紀伊國屋書店では神宮寺寂雷、三洋堂書店では有栖川帝統の限定イラストカードを用意。またゲーマーズ、とらのあな、メロンブックスほか応援書店では描き下ろしペーパーが配布される。