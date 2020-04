本気のストリートダンスで注目を集めるドラマ×舞台連動プロジェクト『KING OF DANCE』(読売テレビ、4月25日、毎週土曜24:58~/中京テレビ、4月30日、毎週木曜25:44~/BS日テレ、5月7日スタート、毎週木曜23:00~ ほか)。このほど、大会MCとしてDJ KOOが本人役として出演することがわかった。



ダンス自慢の俳優たちが限界ギリギリのダンスパフォーマンスで魅せるTVドラマ×舞台の連動プロジェクト『KING OF DANCE』。高野洸、和田雅成、荒木宏文、丘山晴己、蒼木陣、丞威、福澤侑、本田礼生、眞嶋秀斗、滝澤諒、野島良太、OOPARTZ・RYUICHIが出演する。



DJ KOOが登場する第3話からは、「KOD」大会本番編へと突入。「KOD」第一回戦は、高野演じる主人公・高山空が所属するDrawing Backと、本田演じるYOHEI率いるKIZAMIとの因縁の対決で幕が開く。ついに始まる、各チーム魂のこもった“ガチダンス”やその裏で交差する人間模様にも注目だ。



また、外出自粛要請などで急増しているビデオ会議、遠隔授業や、オンライン飲み会の場などでバーチャル背景として使用できる画像提供を開始。ドラマ内に登場するリサイクルショップやレッスン場、バトル会場など全6種類で、PCの壁紙としても利用可能。画像は公式Twitter並びに公式HPから取得可能となっている。



第2話では、「打倒KIZAMI」を目標に、空(高野)、駆(丞威)、HIDE(蒼木)が、仕事で抜けていたD2(福澤)に振りを教えていた。だがそのD2はどこか元気がない様子。そんなD2を心配するHIDEだが、D2にはメンバーにも言えないあることが……。



仕事終わりD2はお世話になっているWORLD_Mの真城(丘山)から、引き抜きの話を持ち掛けられたのだ。突然の真城の提案に、海斗(和田)は納得がいかないが、真城の言葉にD2の心は少し揺らぎ始める。大会の日も迫り、ショーケースの振付が始まったDrawing Back。YOHEI(本田)がいた時代の4人の動画を見て振り起こしを始めたが、そこには楽しそうに踊るYOHEIと3人の姿があった……。



いよいよ「KOD」1回戦の日が近づく、ついに初戦を迎えるDrawing Back。次こそは“公平なジャッジ”のもと、ダンサーNo.1の称号を懸けたダンスバトルの幕が上がった!



<第3話あらすじ>

元Drawing BackのメンバーだったYOHEI(本田)が、稽古場を奪いにKIZAMIのメンバーと共に稽古場へ乗り込んできた。



稽古場を懸けたKIZAMI VS Drawing Backのダンスバトルは、時本の“独断と偏見”によるジャッジによって引き分けに終わった。



結果に納得のいかない両者だったが、「KOD」グループステージAの組み合わせが発表され、「KOD」1回戦での再戦が決まり……。