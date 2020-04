「エンジョイサークルだけど、僕は負けず嫌い」…仲間との違いに悩む相談者に若新雄純が助言「違いは共存できる」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。4月16日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、所属サークルでの方向性の違いに内心モヤモヤしているという男性リスナーからの相談です。「僕は、仲間たちとフットサルチームを作っていて、週末によく大会に出ています。チームは、仲良くワイワイと良い雰囲気でやれているのですが、僕がかなりの負けず嫌いなのです。みんなと仲良くやりたいので、たとえ大会に負けても、仲間に何か言ってケンカになったり、衝突したりしないように気をつけてはいるのですが、心のなかではめちゃくちゃ悔しいです。とは言いつつも、僕は今のこの仲間同士でやれている環境は好きなので、内心モヤモヤとしています。どうしたら、この気持ちに折り合いがつくでしょうか? 若新さん、何かアドバイスをお願いします」この相談に若新は、「こうしたサークルや団体などで、それぞれ求めるものやスタンスが違ったり、方向性が違ったりすることが原因で揉めることはよくある」と言います。自身がやっている社会活動をする団体でも、相談者と同じようなことが起きたりするそうで、「やる以上は関わってくれた人たちに喜んでもらえるように“しっかり運営をやっていきたい”という人と、“行けるときに行って楽しめるときに楽しみたい”という人がいて、お互いにモヤモヤしながらやっていたときがあった」と振り返ります。このような状態に陥り“どうしたら、うまくできるのだろうか”と考えた若新は、双方の意見を聞いたそう。すると、「ガチでやるのか、ゆるくやるのか、どちらかに合わせないといけない、と思っている人が多かった。しかも、それが多数派か少数派かで決まることが多い」と話します。真剣にやりたい人がいれば、ゆるく楽しみたい人もいるのも至極当然のことで、「どっちが正しいかなんてわからない。とはいえ、少数派は居心地が悪くなって、辞めていってしまう」と話します。こうした現状を踏まえたうえで、「ずっと“多様化”が叫ばれているなかで、スタンスが違う人たち同士が、どっちかに合わせるのではなく、違うまま一緒に活動することが大事だと思う。違いが交じることで、同じ考えの人たちだけでは起こらなかったようなことを起こしていける。基本はエンジョイプレーでもいいんだけど、たまに“勝つことに向かって頑張ろう”ってなれば、その分技術が上がって、楽しさも増すかもしれないし、その喜びを味わえる。だから僕は、これからはそういう社会を作っていけたらいいなと思っている」と主張。そして、今回の相談の解決策については、「今のサークルを“ガチ”のサークルに変えることは難しいと思うんです。そうではなくて、『僕は、実はめちゃくちゃ負けず嫌いでガチでやりたいんだけど、サークルとしてはゆるく楽しむってスタンスで構わない。だから、試合に勝てなかったら、俺だけへこんだりキレたりするかもしれないけど、気にしないで“そういう奴”だと思ってほしい』と、“違い”をカジュアルに伝えるのはけっこう大事」と提言します。若新いわく、多くの人がこのようなスタンスや考え方の「違い」について深刻になってしまい、うまく言い出せずにいるという。「『僕は考え方が違うんだ』っていうのを、みんな言っちゃいけないのかなと。あと、言った以上は、そっちのほうが“正しい”ということが認められないのであれば、黙っておいたほうがいいって考えがちだけど、違っているものが“共存すること”は可能だと思う」と明言。自分の考えを周りに押しつけるのではなく、「(自分が)全体の雰囲気とは違っていたとしても、そこに必要な『面白い違い』という存在みたいになれるのがいいと思う。『わー、負けず嫌いキャラ出たー』くらいでいじってもらえるくらいがちょうどいい。深刻にならず、違いをオープンに気楽に説明すると、けっこう受け入れられて、共存できることが多いと思う」と助言していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286