Koi原作によるOVA「ご注文はうさぎですか?? ～Sing For You～」など、アニメ「ご注文はうさぎですか？」シリーズの無料配信が、5月9日からABEMA内のアニメLIVEチャンネルにて実施される。
TVアニメ第3期にあたる「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」の放送を10月に控える「ご注文はうさぎですか？」シリーズ。5月9日には、18時25分から2017年に劇場上映された「ご注文はうさぎですか?? ～Dear My Sister～」、19時30分から2019年発売のOVA最新作「ご注文はうさぎですか?? ～Sing For You～」、20時からアニメ第1期全話が一挙配信される。さらに翌週の5月16日19時30分からアニメ第2期「ご注文はうさぎですか??」も一挙配信予定だ。
ABEMA アニメLIVEチャンネル「ご注文はうさぎですか？」シリーズ配信 概要
「ご注文はうさぎですか?? ～Dear My Sister～」
配信日時：2020年5月9日（土）18:25～
「ご注文はうさぎですか?? ～Sing For You～」
配信日時：2020年5月9日（土）19:30～
「ご注文はうさぎですか？」全話一挙
配信日時：2020年5月9日（土）20:00～
「ご注文はうさぎですか？」全話一挙
配信日時：2020年5月16日（土）19:30～