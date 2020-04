「なぁに、ただの飢えた野良犬さ」 『戦国BASARA バトルパーティー』に新武将・島清興参戦！

”戦国英雄(HERO)育成チームバトル” アプリ『戦国BASARA バトルパーティー』は、4月23日(木)に、新武将「島清興(CV:中村悠一)」の期間限定ガチャ、「宝玉だるま」イベントを開始した。また、限定秘話WANTED「追跡!長曾我部元親」も配信開始となった。



『戦国BASARA バトルパーティー』(通称:バトパ)は、シリーズ累計出荷本数400万本を記録した人気アクションゲーム『戦国BASARA』の世界観をもとに「チームバトル」「キャラクター育成」をテーマとしたスマートフォン向け ”戦国英雄(HERO)育成チームバトル” アプリ。シリーズ歴代の武将が多数登場し、豪華声優陣が熱いバトルを彩ることでも話題を集めている。

ゲームを進行する事で武将を入手・育成する事ができ、さらに武将同士を組み合わせることで自分だけの部隊を作り上げる事が可能! どう育て、組み合わせるかはプレイヤー次第という点も大きな魅力のひとつだ。



『新武将「島清興」の期間限定ガチャ』は、5月7日(木)4:59AMまで。島清興は、バサラ技の対象抽選次第で様々な効果を発揮し、特性によって自軍のバサラ技ダメージ減少率を高めてチャンスを窺い、バサラ技で一発逆転を狙う浪漫溢れる武将となっている。



【キャラクター紹介】



■無頼転世 島清興

自らが守るべきものも、信条も、仕える主君も持たずに放浪する渡世人。命の取り合いすらも博打の一つとしか感じておらず、ひたすらに身を焦がすような刺激を追い求めて、今日も自ら荒れる戦場へとその身を投じる。





声:中村悠一

レアリティ:UR

タイプ:技型

免許皆伝:義侠

戦闘タイプ:【義憤】に共鳴!当たれば一発大逆転!



■絆と解放条件

風来の過去:島清興、島左近を入手すると、攻撃力が25%増加する

喧嘩殺法:島清興、天狗仮面、宮本武蔵を入手すると、攻撃力が25%増加する

未来への真剣勝負:島清興、石田三成を入手すると、体力が25%増加する

バサラ技覚醒:白鞘無銘が覚醒すると、バサラ技が覚醒する

目貫覚醒:目貫が覚醒すると、体力が15%増加する

御守り覚醒:お守りが覚醒すると、攻撃力が15%増加する



■特性「渡世人の流儀」

戦闘中、自軍全体の固有技発動率を5%上昇させる。また、自軍後列のバサラ技ダメージ減少率を20%上昇させる。この効果は、戦闘開始時に後列に武将が存在しない場合、前列を対象にする。

更に、戦闘開始時に自軍に"義憤"系の免許皆伝を持つ武将が4人以上編成されている場合に効果発動。

自軍の、"義憤"系免許皆伝を持つ武将のバサラ技ダメージ減少率を10%上昇させる。(これらの効果は解除されない)



■通常攻撃





■固有技「鉄火破り」



ターゲット1体に対して160.1%+20のダメージを与える。攻撃後、自身のバサラゲージを200上昇させる。また、自身の体力が50%以下である時、効果発動。自身の体力を、最大体力の10%分回復する。



■バサラ技「賭け乱れ・猪鹿蝶」





敵軍から、3回分ランダムで対象を抽選し、選ばれた武将に対して、その回数×(200.2%+20)のダメージを与える。※同じ武将を重複して抽選する可能性があります。

攻撃後、自軍全体のバサラ技ダメージ増加率を、2ターンの間20%上昇させる。また攻撃対象となった全員の型が全て同じだった時、揃った型の種類に合わせて、以下の効果を与える。

攻型:攻撃対象の攻撃力を、2ターンの間40%減少させる。

防型:攻撃対象の防御力を、2ターンの間40%減少させる。

技型:自軍全体のカウンター攻撃係数を、2ターンの間25%上昇させる。



