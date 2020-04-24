人気アニメ「ガンダム」シリーズのプラモデル「ガンプラ」とプロサッカー・Jリーグがコラボした「J20 クラブ コラボレーション ガンプラ」が、4月24日から順次、発売される。
21世紀に放送された「機動戦士ガンダム SEED 」「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」「機動戦士ガンダム00」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するインパルスガンダム、ストライクガンダム、ガンダムエクシア、ダブルオーガンダム、ガンダムバルバトスがベースで、それぞれのクラブカラーで彩る。
北海道コンサドーレ札幌：ダブルオーガンダム▽べガルタ仙台：インパルスガンダム▽鹿島アントラーズ：ストライクガンダム▽浦和レッズ：ガンダムエクシア▽柏レイソル：ダブルオーガンダム▽FC東京：ストライクガンダム▽川崎フロンターレ：インパルスガンダム▽横浜F・マリノス：ストライクガンダム▽横浜FC：ガンダムバルバトス▽湘南ベルマーレ：ダブルオーガンダム▽松本山雅FC：ダブルオーガンダム▽清水エスパルス：ガンダムエクシア▽ジュビロ磐田：ガンダムバルバトス▽名古屋グランパス：ガンダムエクシア▽ガンバ大阪：ガンダムバルバトス▽セレッソ大阪：ガンダムエクシア▽ヴィッセル神戸：ガンダムバルバトス▽サンフレッチェ広島：ストライクガンダム▽サガン鳥栖：インパルスガンダム▽大分トリニータ：インパルスガンダム
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