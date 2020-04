さる4月7日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が日本政府より発令された。これを受け音楽ナタリーでは、“自粛”を余儀なくされる中、家で音楽を楽しむためのプレイリスト企画を展開中。さまざまなアーティストの選曲によるプレイリストを随時掲載していく。今回は真山りか(私立恵比寿中学)が選んだ10曲をメッセージと共に紹介する。

「Stay Home」PLAYLIST by 真山りか(私立恵比寿中学)

01. HOUSE / Lucky Kilimanjaro

02. 虹 / フジファブリック

03. 光を忘れた / ゲスの極み乙女。

04. 不可幸力 / Vaundy

05. この度の恥は掻き捨て / マカロニえんぴつ

06. Comfortable / H.E.R.

07. Your Love / SIRUP

08. be master of life / aiko

09. SHAKE! SHAKE! / 私立恵比寿中学

10. しあわせ / yonawo

音楽ファンへのメッセージ

自分の部屋にいても

荒凉とした空気に息苦しさを感じて

いろんなものを遮断したくなる瞬間が

ありませんか?

私はあります。

「こんな時ライブができたらいいのにな」

なんて思ってしまうから

私は音楽が好きなんだなって嬉しくなります。

些細な気付きにすら幸せを感じてしまう今を大切に、

選ばせていただいたプレイリストでおうちでひとりライブします(笑)

エビ中のライブみたいに喜怒哀楽の振り幅を考えて選びました。

どれも私を救ってくれる曲です。

皆さんもよかったら、お家でゆらゆら踊ってください。

そして、日常が戻ってきたら

ライブ会場でお会いできたら嬉しいです。

真山りか

アイドルグループ私立恵比寿中学のメンバー。現在所属するメンバーの中で唯一、2009年8月の結成時より在籍し、抜群の身体能力と歌唱力でグループを牽引している。2014年にはテレビアニメ「アカメが斬る!」第2クールのオープニングテーマ「Liar Mask」でソロデビューを果たした。