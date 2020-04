坂本真綾がデビュー25年目突入を記念し、7月15日に2枚組アルバム「シングルコレクション+ アチコチ」をリリースすることを発表した。

1996年4月24日にシングル「約束はいらない」でCDデビューを果たした坂本。25周年に向けたアニバーサリーアルバムには最新曲「クローバー」を含む2013年以降のタイアップ曲が完全網羅されるほか、アニメ「WOLF'S RAIN」のサントラ盤にのみ収録されていた菅野よう子作の「cloud 9」「Tell me what the rain knows」、松任谷由実「卒業写真」のカバー、DREAMS COME TRUEのトリビュートアルバム「The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタ Vol.1」収録曲「三日月」、Negiccoに歌詞提供した「私へ」のセルフカバーなど全25曲が収められる。アルバムは初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回盤には2017年6月に行われたライブ「坂本真綾 Open Air Museum 2017」のリマスタリング映像や、2019年2月開催イベント「犬フェス!」のライブビューイング映像などに加え、ミュージックビデオ10本を収めた総尺150分におよぶBlu-rayが付属する。

さらに坂本を総特集したミュージック・マガジン増刊号「坂本真綾 In MUSIC MAGAZINE」が7月16日に発売されることも決定。過去に掲載された関連記事やCD評の再録のほか最新インタビューおよびアルバムガイド、関係者へのインタビューテキストなどが収められる。

またこれらの発表と併せて坂本のオフィシャルサイト「I.D.」がリニューアルオープンした。約20年ぶりの大幅なデザイン刷新とのことなので、ファンはチェックしておこう。

坂本真綾「シングルコレクション+ アチコチ」収録内容

CD

DISC 1

01. はじまりの海

02. Be mine!

03. SAVED.

04. レプリカ

05. 幸せについて私が知っている5つの方法

06. 色彩

07. Million Clouds

08. CLEAR

09. ハロー、ハロー

10. 逆光

11. 空白

12. 宇宙の記憶



DISC 2

01. cloud 9

02. フラッシュ

03. あなたを保つもの / 坂本真綾 コーネリアス

04. セクレアール

05. 荒川小景 / 冨田ラボ feat. 坂本真綾

06. Lazy Line Painter Jane / 末光篤 feat. 坂本真綾

07. まだうごく / 坂本真綾 コーネリアス

08. Tell me what the rain knows

09. 三日月

10. 卒業写真

11. これから

12. クローバー

13. 私へ

Blu-ray

Music Video Collection

01. はじまりの海

02. Be mine!

03. レプリカ

04. 幸せについて私が知っている5つの方法

05. Million Clouds

06. CLEAR

07. ハロー、ハロー

08. 逆光

09. 宇宙の記憶

10. クローバー



第34回世界遺産劇場 -嚴島神社- 平清盛公生誕九百年 前年祭 坂本真綾 Open Air Museum 2017

01. オープニング

02. おかえりなさい

03. MC1

04. ループ

05. ロマーシカ

06. MC2

07. ダニエル

08. うちゅうひこうしのうた

09. 僕たちが恋をする理由

10. 奇跡の海

11. ヘミソフィア

12. MC3

13. Million Clouds

14. まきばアリス!

15. 光あれ

16. MC4

17. プラチナ

18. シンガーソングライター

19. MC5

20. ユニバース



Bonus Track

「フライングドッグ10周年記念LIVE『犬フェス!』ライブビューイング映像」

01. オープニング

02. 逆光

03. Be mine!

04. MC

05. プラチナ