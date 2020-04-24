スペースシャワーTV「スペシャで家フェス」第1弾スケジュール

明日4月25日（土）にスペースシャワーTVでさまざまなアーティストのライブ映像を放送する「スペシャで家フェス」がスタートする。

現在新型コロナウイルスの感染拡大状況を受けて、音楽ライブやイベントの中止および延期が続いている。そういった状況を踏まえ、「スペシャで家フェス」では明日から5月10日（日）までの期間を第1弾として、スペシャ主催の野外ライブイベント「SWEET LOVE SHOWER 2019」の模様やOfficial髭男dism、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、羊文学、NUMBER GIRL、GEZAN、忌野清志郎、高橋優、布袋寅泰、神山羊、KICK THE CAN CREW、スガシカオ、エレファントカシマシ、ASIAN KUNG-FU GENERATION、ROTH BART BARONなどのアーティストによるパフォーマンス映像がオンエアされる。このうち高橋とアジカンのライブ映像はスペシャの公式YouTubeチャンネルで同時配信が行われる。

なお「スペシャで家フェス」第2弾の詳細はスペシャの公式Twitterアカウント（@spaceshowertv）で順次発表される。

スペースシャワーTV「スペシャで家フェス」第1弾スケジュール

Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL

2020年4月25日（土）21:00～22:30

HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2

2020年4月26日（日）21:00～23:00

THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #1

2020年4月27日（月）21:30～22:00

THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #2

2020年4月28日（火）21:30～22:00

DRIP TOKYO #21 羊文学

2020年4月28日（火）24:45～25:00

Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL

2020年4月29日（水・祝）20:00～21:30

THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #3

2020年4月30日（木）21:30～22:00

NUMBER GIRL TOUR 2019-2020「逆噴射バンド」

2020年4月30日（木）22:00～24:00

DRIP TOKYO #20 GEZAN

2020年4月30日（木）24:00～24:30

THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #4

2020年5月1日（金）21:30～22:00

HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2

2020年5月1日（金）23:00～25:00

忌野清志郎 LIVE & MUSIC VIDEO SPECIAL

2020年5月2日（土）18:00～20:00

THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #5

2020年5月2日（土）21:30～22:00

THE ORAL CIGARETTES LIVE BEST SPECIAL

2020年5月3日（日・祝）21:00～23:00

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY1

2020年5月4日（月・祝）18:00～21:00

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～高橋優～ supported by uP!!!

2020年5月4日（月・祝）21:00～22:00
※YouTubeで同時配信。

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY2

2020年5月5日（火・祝）18:00～21:00

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～布袋寅泰～

2020年5月5日（火・祝）21:00～22:00

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY3

2020年5月6日（水・振休）18:00～21:00

神山羊 2019 TOUR 「ゆめみるこどもが目覚めたら」FINAL

2020年5月6日（水・振休）21:00～21:30

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～KICK THE CAN CREW～ supported by uP!!!

2020年5月7日（木）20:00～21:00

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～スガシカオ～ supported by uP!!!

2020年5月7日（木）21:00～22:00

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～エレファントカシマシ～ supported by uP!!!

2020年5月8日（金）20:00～21:00

SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～ASIAN KUNG-FU GENERATION～ supported by uP!!!

2020年5月8日（金）21:00～22:00
※YouTubeで同時配信。

HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY1

2020年5月8日（金）23:00～25:00

HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2

2020年5月8日（金）25:00～27:00

SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020

2020年5月9日（土）18:00～22:00

Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL

2020年5月10日（日）21:00～22:30

DRIP TOKYO #21 羊文学

2020年5月10日（日）25:30～25:45

DRIP TOKYO #19 ROTH BART BARON

2020年5月10日（日）25:45～26:00