明日4月25日（土）にスペースシャワーTVでさまざまなアーティストのライブ映像を放送する「スペシャで家フェス」がスタートする。
現在新型コロナウイルスの感染拡大状況を受けて、音楽ライブやイベントの中止および延期が続いている。そういった状況を踏まえ、「スペシャで家フェス」では明日から5月10日（日）までの期間を第1弾として、スペシャ主催の野外ライブイベント「SWEET LOVE SHOWER 2019」の模様やOfficial髭男dism、coldrain、THE ORAL CIGARETTES、羊文学、NUMBER GIRL、GEZAN、忌野清志郎、高橋優、布袋寅泰、神山羊、KICK THE CAN CREW、スガシカオ、エレファントカシマシ、ASIAN KUNG-FU GENERATION、ROTH BART BARONなどのアーティストによるパフォーマンス映像がオンエアされる。このうち高橋とアジカンのライブ映像はスペシャの公式YouTubeチャンネルで同時配信が行われる。
なお「スペシャで家フェス」第2弾の詳細はスペシャの公式Twitterアカウント（@spaceshowertv）で順次発表される。
スペースシャワーTV「スペシャで家フェス」第1弾スケジュール
Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL
2020年4月25日（土）21:00～22:30
HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2
2020年4月26日（日）21:00～23:00
THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #1
2020年4月27日（月）21:30～22:00
THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #2
2020年4月28日（火）21:30～22:00
DRIP TOKYO #21 羊文学
2020年4月28日（火）24:45～25:00
Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL
2020年4月29日（水・祝）20:00～21:30
THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #3
2020年4月30日（木）21:30～22:00
NUMBER GIRL TOUR 2019-2020「逆噴射バンド」
2020年4月30日（木）22:00～24:00
DRIP TOKYO #20 GEZAN
2020年4月30日（木）24:00～24:30
THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #4
2020年5月1日（金）21:30～22:00
HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2
2020年5月1日（金）23:00～25:00
忌野清志郎 LIVE & MUSIC VIDEO SPECIAL
2020年5月2日（土）18:00～20:00
THE ORAL CIGARETTES LIVE HISTORY #5
2020年5月2日（土）21:30～22:00
THE ORAL CIGARETTES LIVE BEST SPECIAL
2020年5月3日（日・祝）21:00～23:00
SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY1
2020年5月4日（月・祝）18:00～21:00
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～高橋優～ supported by uP!!!
2020年5月4日（月・祝）21:00～22:00
※YouTubeで同時配信。
SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY2
2020年5月5日（火・祝）18:00～21:00
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～布袋寅泰～
2020年5月5日（火・祝）21:00～22:00
SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2019 DAY3
2020年5月6日（水・振休）18:00～21:00
神山羊 2019 TOUR 「ゆめみるこどもが目覚めたら」FINAL
2020年5月6日（水・振休）21:00～21:30
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～KICK THE CAN CREW～ supported by uP!!!
2020年5月7日（木）20:00～21:00
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～スガシカオ～ supported by uP!!!
2020年5月7日（木）21:00～22:00
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～エレファントカシマシ～ supported by uP!!!
2020年5月8日（金）20:00～21:00
SPACE SHOWER TV“LIVE with YOU” ～ASIAN KUNG-FU GENERATION～ supported by uP!!!
2020年5月8日（金）21:00～22:00
※YouTubeで同時配信。
HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY1
2020年5月8日（金）23:00～25:00
HOSTED BY coldrain BLARE FEST. 2020 DAY2
2020年5月8日（金）25:00～27:00
SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020
2020年5月9日（土）18:00～22:00
Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - SPECIAL
2020年5月10日（日）21:00～22:30
DRIP TOKYO #21 羊文学
2020年5月10日（日）25:30～25:45
DRIP TOKYO #19 ROTH BART BARON
2020年5月10日（日）25:45～26:00