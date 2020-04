DISH//がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のために収録した「猫」の音源が、「猫 ~THE FIRST TAKE Ver.~」として4月29日に配信リリースされることが決定した。

「猫」はあいみょんが作詞作曲したナンバーで、「THE FIRST TAKE」ではメンバーアレンジのアコースティックバージョンで北村匠海(Vo, G)が歌声を披露。動画は3月20日の公開から1カ月足らずで1000万回再生を突破した。

各音楽配信サイトでは明日4月25日に予約受付がスタート。また配信日からはLINE MUSICおよびレコチョクでキャンペーンも行われる。