『BanG Dream！』2021年、2022年に新作劇場版制作決定！

ブシロードは、2021年に公開予定の劇場版2部作『BanG Dream! Episode of RoseliaI/II』、また、2022年に公開予定の劇場版『BanG Dream! ぽっぴんどりーむ!』の制作決定を発表した。



『BanG Dream!(バンドリ!)』は、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin?Party」「Roselia」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っているのが特徴。2020年3月には第4のリアルライブバンド「Morfonica」の活動も発表された。

2020年1月23日からアニメシリーズの第3弾となる『BanG Dream! 3rd Season』が放送中。

2020年5月7日からはミニアニメ『BanG Dream! ガルパ☆ピコ ~大盛り~』が放送開始予定だ。



4月23日(木)にアニメ『BanG Dream! 3rd Season』の最終回を迎えたが、この度新作劇場版の制作が決定し、特報が公開!

2021年には劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia』を2部作品として公開予定、また、翌年2022年には劇場版『BanG Dream! ぽっぴんどりーむ!』を公開予定だ。



本編はアニメ『3rd Season』に引き続き、アニメスタジオ サンジゲンによる3Dアニメーションにて制作される。



詳細については続報を待とう!



