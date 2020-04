BABYMETAL、ワールドツアー日本凱旋公演の映像作品をリリース

BABYMETALが、昨年開催したワールドツアーでの日本公演の模様を収録した映像作品『METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』を、THE ONE会員限定・完全受注生産で販売することが決定した。



今年で活動10周年を迎えるBABYMETAL。昨年開催されたワールドツアーでは、Bring Me The Horizonをスペシャルゲストに迎えて日本凱旋公演を敢行。アルバム『METAL GALAXY』の世界観へと引き込むトライアングルのステージや、巨大なLED 画面に映し出される映像、照明など破格の演出とともに「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」、「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」などアルバムからの最新曲をメインに約1時間半の公演で会場を熱狂の渦に巻き込んだ。



そして、BABYMETALのファン専用の会員サイト「THE ONE」では、さいたまスーパーアリーナと大阪城ホールの2会場で披露した本公演のセットリスト全14曲を編集、さらにライブ音源を収録したCDと公演の写真で網羅したスペシャルパッケージ仕様で発売する。





<商品情報>







BABYMETAL

THE ONE会員限定商品『METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』



受注受付期間:2020年4月24日(金)18:00~2020年5月21日(木)23:59

価格:18000円(税抜)

セット内容:BD(1枚 / 全14曲)、ライブCD(2枚 / 全14曲)、APOCALYPSE(64ページ予定)

仕様:スペシャルパッケージ仕様

※本商品はTHE ONE会員限定商品となっております。

※本作品のBlu-rayはBABYMETALのステージ全編を収録しております。

イベントに出演されたBABYMETAL以外のゲストバンドのみのステージは収録しておりません。



=収録内容=

◆Blu-ray

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. ギミチョコ!!

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

6. Starlight

7. Kagerou

8. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

9. メギツネ

10. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

11. KARATE

12. Road of Resistance

13. Shine

14. Arkadia



◆CD

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. ギミチョコ!!

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

6. Starlight

7. Kagerou

8. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

9. メギツネ

10. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

11. KARATE

12. Road of Resistance

13. Shine

14. Arkadia



アーティストオンラインショップ『アスマート』:https://www.asmart.jp/p_90018385

BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com