BABYMETAL、ワールドツアー日本凱旋公演の映像作品をリリース

BABYMETALが、昨年開催したワールドツアーでの日本公演の模様を収録した映像作品『METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』を、THE ONE会員限定・完全受注生産で販売することが決定した。
今年で活動10周年を迎えるBABYMETAL。昨年開催されたワールドツアーでは、Bring Me The Horizonをスペシャルゲストに迎えて日本凱旋公演を敢行。アルバム『METAL GALAXY』の世界観へと引き込むトライアングルのステージや、巨大なLED 画面に映し出される映像、照明など破格の演出とともに「DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）」、「PA PA YA!! （feat. F.HERO）」などアルバムからの最新曲をメインに約1時間半の公演で会場を熱狂の渦に巻き込んだ。
そして、BABYMETALのファン専用の会員サイト「THE ONE」では、さいたまスーパーアリーナと大阪城ホールの2会場で披露した本公演のセットリスト全14曲を編集、さらにライブ音源を収録したCDと公演の写真で網羅したスペシャルパッケージ仕様で発売する。
＜商品情報＞
BABYMETAL
THE ONE会員限定商品『METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』
受注受付期間：2020年4月24日（金）18：00～2020年5月21日（木）23:59
価格：18000円（税抜）
セット内容：BD（1枚 / 全14曲）、ライブCD（2枚 / 全14曲）、APOCALYPSE（64ページ予定）
仕様：スペシャルパッケージ仕様
※本商品はTHE ONE会員限定商品となっております。
※本作品のBlu-rayはBABYMETALのステージ全編を収録しております。
イベントに出演されたBABYMETAL以外のゲストバンドのみのステージは収録しておりません。
＝収録内容＝
◆Blu-ray
1. FUTURE METAL
2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）
3. ギミチョコ！！
4. Elevator Girl
5. Shanti Shanti Shanti
6. Starlight
7. Kagerou
8. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
9. メギツネ
10. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
11. KARATE
12. Road of Resistance
13. Shine
14. Arkadia
◆CD
1. FUTURE METAL
2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）
3. ギミチョコ！！
4. Elevator Girl
5. Shanti Shanti Shanti
6. Starlight
7. Kagerou
8. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
9. メギツネ
10. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
11. KARATE
12. Road of Resistance
13. Shine
14. Arkadia
アーティストオンラインショップ『アスマート』：https://www.asmart.jp/p_90018385
BABYMETAL Official Web Site：http://www.babymetal.com
BABYMETALが、昨年開催したワールドツアーでの日本公演の模様を収録した映像作品『METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』を、THE ONE会員限定・完全受注生産で販売することが決定した。
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