LiSAが秘密基地で「ばいちー！」受け取ったのは誰?!

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月にさかた新校長とこもり新教頭がパーソナリティに就任し、3週間が過ぎました。4月20日(月)の放送では、まだ番組で会ったことのないレギュラーアーティストが次々にリモート出演。校長と教頭が、画面越しに就任のあいさつをしました。その中から、「LiSA LOCKS!」(毎週金曜に放送中)を担当するLiSAとのやり取りを紹介します。さかた校長:改めてあいさつします! 3代目校長のさかたです。お願いします!こもり教頭:改めて、4代目教頭のこもりです! よろしくお願いします!!LiSA:よろしくお願いしまーす!こもり教頭:うわ~!さかた校長:うわ~! 嬉しい~……!こもり教頭:校長が嬉しすぎて、ちょっと言葉をなくしています(笑)。LiSA:でもな~、教頭は受け取ってくれるんですけど、校長の愛はまだ足りないな~と。(※「LiSA LOCKS!」の最後に行うあいさつ「ばいちー!」に対して、受け取る言葉の「受け取るチー!」を教頭が毎回返している)さかた校長:いや、違うんですよ! 受け取り準備は万端なんですけど、教頭が邪魔するというか僕たちの愛を壊そうとしています……。こもり教頭:おい! 勝手に“愛”って言うなよ!(笑)。さかた校長:(笑)でも……LiSA先生! 本日、デビュー9周年おめでとうございます!!こもり教頭:(拍手)LiSA:ありがとうございます!さかた校長:これはめでたいですよ!こもり教頭:これが言いたくて、仕方なかったんでしょ?さかた校長:はい、あと10回くらい言いたいです。LiSA:(笑)。ありがとうございます。9周年の大切な1日の最後が、SCHOOL OF LOCK! の生放送ということで。こもり教頭:いやぁ光栄です。改めて、この9年間を振り返ってみてどうでした?LiSA:あっという間でした。でも1歩1歩を確実にみんなと過ごして来たな、と思っています。こもり教頭:駆け抜けた感もあります?LiSA:そうですね。気づいたらすごいところまで来ていたな、と思います。さかた校長:やっぱり、そういうものなんですね~……。こもり教頭:いやいや、浸っている場合じゃないですよ!(笑)。LiSA:(笑)。さかた校長:(笑)。ちなみに自粛中ですけど、家の中ではどんな感じですごされているんですか?LiSA:おうちの中では、ずっと「あつ森」してます。こもり教頭:僕もいっしょっす! めっちゃやってます!LiSA:そうですよね。教頭はされていると聞いていて、でも校長はしていないそうで……やっぱりそういう感じなんだな、っていう。さかた校長:いや、あの……。こもり教頭:LiSA先生、気づいてくださいました!?さかた校長:今日からするんで、あの……何とかして入手するんで!全員:(笑)。LiSA:生放送教室でも、あの……校長が禰豆子(※)の格好をしてちくわを口にはめてくださったりとか、鋼鐵塚さん(※)のお面を被ったりしてくださっているのに、一度もLiSAの「受け取るチー」をしてくれないのは、大問題だなって。(※LiSAが主題歌「紅蓮華」を担当するアニメ『鬼滅の刃』のキャラクター。校長はこの作品にハマっている)さかた校長:いやいやいや……違うんですよ(笑)。俺はやりたいんですよ! 教頭が邪魔をするんですって!LiSA:「あつ森」も教頭はやられているのに、校長は……これだけ私が「LiSA LOCKS!」で言っているのにやってくださらないっていう……。さかた校長:ちょっと待ってくださいよ……。LiSA:(笑)。さかた校長:嘘だろ。こんなことになるのかよ!こもり教頭:校長、そういうことなのよ。さかた校長:俺……LiSA先生の「THE FIRST TAKE」(YouTubeで公開されている一発撮りのパフォーマンス)の映像も、1万回は観てると思います。LiSA:……ありがとうございます(笑)。さかた校長:(笑)。では生徒から届いている“万能質問”を紹介していきますね。『LiSA先生、俺のことをどう思っていますか?』。こもり教頭:マジかよ(笑)。LiSA:俺っていうのは誰ですか?さかた校長:俺、さかた校長です。LiSA:何やかんや言って、やっぱりLiSAへの愛が足りないかなって。校長・教頭:(笑)。さかた校長:……すみませんっ!こもり教頭:はっはっは!(笑)。LiSA:(笑)。さかた校長:すぐに補充させていただきます!LiSA:でも、生放送教室でもたくさん『鬼滅』の話をしていただいたりして、「紅蓮華」もたくさんかけていただいて、ありがとうございます。さかた校長:こちらこそ、ありがとうございます!こもり教頭:続いての質問です。『SCHOOL OF LOCK! は、LiSA先生にとってどういった場所ですか?』。LiSA:SCHOOL OF LOCK! はLiSAにとって……秘密基地のような場所です!こもり教頭:ん~……、僕らはいわば新参者じゃないですか。僕らより長くやっている中で、僕らへのアドバイスとかあります?LiSA:アドバイス!? いや、私から言えることなんて何も無いんですけど、でも生徒のみんながラジオの中の学校でお2人に会いたくて来ていると思うので、ぜひ特別な時間を過ごさせてあげてください!さかた校長:わかりました!こもり教頭:頑張ります!!さかた校長:刻みました、心臓に!LiSA:(笑)。さかた校長:ありがとうございます。これから、よろしくお願いします!こもり教頭:よろしくお願いします!LiSA:はい! よろしくお願いします!!さかた校長:じゃあ最後に、生徒にメッセージをよろしくお願いします。LiSA:はい! 新校長・新教頭の授業を楽しんでねーー!校長・教頭:ありがとうございます!LiSA:今日もいい日だ、ばいちー!!校長・教頭:受け取るチーーー!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆