BLACKPINK、レディー・ガガの最新作『クロマティカ』に参加

レディー・ガガの通算6枚目となる最新アルバム『クロマティカ』に、BLACKPINKが参加していることが明らかになった。



4月23日に、自身のSNSで『クロマティカ』のジャケット写真とトラックリストを発表したガガ。BLACKPINKは10曲目の「Sour Candy」に参加しているそうで、他にはエルトン・ジョンやアリアナ・グランデといったアーティストも名を連ねた。本作は4月10日に全世界リリースされる予定であったが、新型コロナウィルスによる影響を受け発売延期となっており、新たなリリース日程は近日発表される見込みだ。



BLACKPINKが海外アーティストとコラボするのは、2018年に発表されたデュア・リパの楽曲「Kiss and Make Up」以来。また、彼女たちは世界4大陸を周ったワールドツアーから、昨年12月の東京ドーム公演の模様を収録したLIVE Blu-ray & DVD『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-』を5月6日にリリースする。









<リリース情報>



レディー・ガガ

『クロマティカ』

発売日未定

https://umj.lnk.to/Gaga_Album







BLACKPINK

LIVE Blu-ray & DVD『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-』

発売日:2020年5月6日(水)



1) 初回限定盤 Blu-ray(2枚組)

UPXH-9027 / 9,200円(税抜)+税

2) 初回限定盤 DVD(2枚組)

UPBH-9562 / 8,200円(税抜)+税

3) 通常盤 Blu-ray(3枚組)

UPXH-1071 / 6,500円(税抜)+税

4) 通常盤 DVD(1枚組)

UPBH-1491 / 5,500円(税抜)+税