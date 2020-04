OKAMOTO'S “このご時世で彼女に会えない”10代に贈る1曲

OKAMOTO'Sのオカモトショウさんが、4月22日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(18歳・男性)のお悩み卒業式の日に、好きだった女の子に電話で告白したらokしてもらいました。でも春から大学は違うし、このご時世で遊びに行くこともできません。LINEは頻繁にするようにしてますが、もっと彼女と近づきたいと思ってます。何か、アドバイスをいただければ幸いです。――このリスナーのためにオカモトショウさんが選んだ楽曲は、「Dance To Moonlight」です。俺らの最新の曲、「Dance To Moonlight」が恋の歌なので、まずは聴いてもらいたいなと思います! “月が見える夜に一緒に踊りたいな”って歌なんですけど、遊びに行こうにも行けないですよね~このご時世じゃ。でも“まさかこんなタイミングで付き合うなんてね”っていう、言うなら世紀の瞬間じゃないですか。だって、世界中が家も出られない状況なんてないですもん! だから、会えないことも楽しむような感じで……あとLINEも良いですけど、俺は電話のほうがいいと思います、声も聴けるしね。頻繁に電話して声を聞いたり聞かせたりして……モンモンとしている時とかに(笑)。【10'S BEST】今回、リスナーに贈った楽曲「Dance To Moonlight」は、4月15日(水)リリースのベストアルバム『10'S BEST』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.okamotos.net/)まで。番組では、当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆