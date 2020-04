Official髭男dism「やりたいことを一つも諦めたくない」学生時代の思い出

Official髭男dismが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組で行っているプロジェクト「放課後チャレンジ supported by カルピスウォーター」に届いた恋や部活に関する相談について、アイデアとアドバイスを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」4月22日(水)放送分)藤原聡(Vo/Pf):「放課後チャレンジ」は、『放課後の公式』を見つけるため、みんなが抱えている“放課後の問題”に僕たちが一緒になって挑戦しようというプロジェクトです。この授業では、僕たちが直接みんなに“答え”を与えるのではなく、君が“答え”を見つけるサポートをしていけたらいいなと思っています! 今日も届いたメッセージを紹介しながら、「放課後チャレンジ」の作戦会議をやっていきます!松浦匡希(Dr):沈めなくていいんじゃないか?楢崎誠(Ba/Sax):確かに俺らも、好きな人が別の子としゃべっていたら、「くそーっ!」ってシャープペンシルを握りしめた日々をね……(笑)。小笹大輔(Gt):シャー芯バキバキに折って(笑)。楢崎:そんな日々を過ごしていたじゃないの、俺らも(笑)。藤原:自己嫌悪する必要はないかな。気持ちはわかるけどね。小笹:沈めるよりも原動力に変えて、アクションを起こすほうに持っていけたら。楢崎:あいさつする、とかね。藤原:そうね。引き続き、恋愛を応援していこうじゃありませんか!小笹:もちろん「どれを選んだほうがいいよ」っていうのは、俺らは言えないわけじゃん。それは、自身で決めることだから。でも、意外と「やるぞ!」と決めてしまえば、出来ないことはないんじゃないかな、って思っていて。そういうメッセージを伝えたいなと思った。楢崎:俺は大学の時に大変な時期があって、軽音楽部と音楽研究室の先生になるための勉強と、ミュージカルのバックバンドみたいなやつの掛け持ちで、3つとも本番が一緒になっちゃって……。小笹:あったな(笑)。楢崎:1コはライブ運営もしないといけないってなって、その1ヵ月ぐらいすごい時期があったんだけど……たった1ヵ月だけどね。それが終わった後の「やったったぞ!」感はやばかった。それが自分の人生の中で、でかかったと思う。「自分、ガチでやったらここまでできるぞ」的な経験をしておくのは、俺的には大きかったと思う。無理して頑張ってみるっていうのは、どこかであってもいいのかもしれないし。藤原:確かにそうなんだよね。全部やりたいことなわけじゃん。陸上部のマネージャーも新聞部も受験も。どれかにしないといけないところを全部やるっていうのは、俺もみんなの意見に賛成。俺も昔ドラムをやってて、その時に歌をやってみたい曲作りたいって思って、でもそれに踏み出すにはドラムの活動も忙しかったのよ。ちょうど就活もあったし。でも、「やりたいことを一つも諦めたくないな」って思って、両立しようと思って始めたヒゲダンが今に繋がってたりするから。やりたいことなら全部やれると思うよ。1日は24時間なんだけど、これはどれを選んでも後悔すると思うわ。3人:そうだね。小笹:あとはそうね……疲れたらカルピス飲んだらいいよ!全員:(笑)。松浦:差し込んでくるね〜大輔先生(笑)。小笹:乳酸菌がね! 腸は人間の第二の脳って言いますんで!松浦:おぉ〜!藤原:脳腸相関っていうからね!小笹:糖分も摂って。カルピス飲んだらいいと思うんです、僕は(笑)。楢崎:確かに!(笑)。小笹:それで頑張ってほしいな!松浦:頑張れよ!藤原:頑張れ〜、応援しているぞ!楢崎:ファイト!●「放課後チャレンジ supported by カルピスウォーター」の特設サイトはこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆