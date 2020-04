動画配信サービス「Paravi(パラビ)」の2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)年間視聴ランキングが4月24日に発表され、女優の上白石萌音さんと俳優の佐藤健さんの共演で1~3月に放送されたドラマ「恋はつづくよどこまでも(恋つづ)」(TBS系)が、総合部門、国内ドラマ部門で1位を獲得した。

またアニメ部門では、マンガ誌「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中のマンガが原作のアニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」が1位となった。

各部門のランキングは以下の通り。

◇総合部門

1位 恋はつづくよどこまでも 2位 まだまだ恋はつづくよどこまでも 3位 テセウスの船

◇国内ドラマ部門

1位 恋はつづくよどこまでも 2位 まだまだ恋はつづくよどこまでも 3位 テセウスの船

◇バラエティー部門

1位 水曜日のダウンタウン 2位 マツコの知らない世界 3位 ニンゲン観察バラエティ モニタリング

◇アニメ部門

1位 鬼滅の刃 2位 ダイヤの A actⅡ 3位 BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS

◇ビジネス・日経部門

1位 パラビジネス 見て得する!サクッと経済 2位 ガイアの夜明け 3位 ワールドビジネスサテライト

◇国内映画部門

1位 娼年 2位 愛の渦 3位 今日、恋をはじめます

◇韓流・華流部門

1位 知ってるお兄さん 2位 美男<イケメン>ですね(字幕版) 3位 花より男子~Boys Over Flowers(字幕版)

◇スポーツ部門

1位 横浜 DeNA ベイスターズ ~Go Beyond the Limit.~ 横浜 DeNA ベイスターズ 2019 主催公式戦 2位 【LIVE】プロ野球ドラフト会議 2019 「運命の一日」を完全 LIVE 配信! 3位 横浜 DeNA ベイスターズ ~Go Beyond the Limit.~ 2019 クライマックスシリーズ 1st ステージ 横浜 DeNA ベイスターズ VS 阪神タイガース

※配信期間は終了

◇音楽・ステージ部門

1位 Sound Inn “S” 2位 MMA 2019 (Melon Music Awards) 3位 第34回ゴールデンディスクアワード with TikTok