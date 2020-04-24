ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、日本国内のPlayStation Store（PS Store）にて、2020年4月24日から期間限定で、「GAME WEEK SALE」を開催する。
「GAME WEEK SALE」は2020年4月24日から2020年5月7日までの期間限定で、PlayStation 4（PS4）、PlayStation 3（PS3）、PlayStation Vitaの対象タイトルが、最大85％OFFの価格で買えるセール。
セールでは、『モンスターハンターワールド：アイスボーン』が40％OFFの2,930円（以下、すべて税込）、『Black Desert(黒い砂漠): スタンダードエディション』が50％OFFの1,629円、『十三機兵防衛圏』が25％OFFの7,408円、『龍が如く７ 光と闇の行方』が30％OFFの6,460円、『ドラゴンボールZ KAKAROT』が25％OFFの6,270円になるなど、800件以上のコンテンツを割引価格で購入できる。
さらに、セール期間中は、未加入者限定で「PlayStation Plus （PS Plus） 12ヶ月利用権｣と「PlayStation Now 12ヶ月利用権 Special Price」を、それぞれ25％OFFで購入できる。