「ポケットモンスター」と、ユニクロのグラフィックTシャツブランド・UTのコラボアイテム「with Pokemon UT」「monpoke UT」が、本日4月24日より全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売された。

「with Pokemon UT」は、初代の「ポケットモンスター 赤・緑」から最新の「ポケットモンスター ソード・シールド」まで、さまざまなポケモンをモチーフに展開。冒険・出会い・仲間を表現したコレクションで、メンズTシャツ5種、レディースTシャツ4種、キッズTシャツ4種、キッズステテコ3種がラインナップされた。

またポケモンの公式ベビーブランドとコラボした「monpoke UT」からはベビーサイズのTシャツ4種が登場。ピカチュウ、デデンネ、ドーブル、マネネ、ルンパッパの5キャラクターを使用し、カラフルでかわいらしいテイストのデザインに仕上げられた。

