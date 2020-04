コナンのフィギュアが躍動感あふれるポーズで！

アニメ『名探偵コナン』に登場するキャラクターがメディコム・トイのUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)シリーズで発売されることになった。

同シリーズの第3弾となる今回はスタンダードな立ちポーズ以外にも、派手なアクションポーズのアイテムもラインナップされている。



(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996



UDF 名探偵コナン シリーズ3/メディコム・トイ/各1200円+税(江戸川コナン《サッカーver.》、世良真純、沖矢昴、赤井秀一《スナイパー》)、1800円+税(眠りの小五郎 & 江戸川コナン)/2020年9月発売予定/小サイズながら細部まで彩色が施されているのが特徴。各全高約4.4~10.3センチ。全5種。



メディコム・トイではUDF以外にも固定フィギュアやスタチューをリリースしている。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。



Mountain man(s) Orange Ver./メディコム・トイ/1万8000円+税/2020年5月下旬発送予定/「Mountain man(s)」は、アパレルブランドのマウンテンリサーチを手がける小林節正が生み出した、キャンピングギア姿の思想家をフィギュアにしたシリーズ。これはその中からヘンリー・D・ソローをソフビフィギュア化したアイテムだ。全高約40センチ。

第1弾の蓄光版に続き、マウンテンリサーチのテーマカラーであるオレンジで登場。メディコム・トイ直営店舗とマウンテンリサーチの旗艦店及び取扱ショップにて数量限定販売、なくなり次第終了。発売日詳細はメディコム・トイHP、BLOG等で告知される。



(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION.

All rights reserved.



BOMB HUGGER (RED BOMB Ver.)/メディコム・トイ/5万円+税/2020年5月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約32センチ。stylevoice.comにて2020年4月24日(金)12:00から2020年4月29日(水)23:59まで応募を受け付け、抽選販売。



(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION.

All rights reserved.



LOVE RAT(RED Ver.)(左)、SUICIDE MAN (RED Ver.)(右)/メディコム・トイ/各5万円+税/2020年5月発売予定/BANKSYのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約25センチ(左)、36センチ(右)。メディコム・トイの直営店MEDICOM TOY PLUSと渋谷PARCOの2Gにて販売。



(C)2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



COCA-COLA x F.C.Real Bristol RUBBER DUCK/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/各1800円+税/架空のサッカーチームをモチーフにしたブランド「F.C.レアルブリストル」と「コカ・コーラ」のコラボアイテム。黒と赤の2色あり、各全高約9センチ。SOPH.ショップ及びF.C.R.B.ディーラー、SOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。発売日などの詳細は、SOPH.ホームページにてご確認を。(問)SOPH.ホームページより www.soph.net



「コカ・コーラ」とF.C.レアルブリストルのコラボアイテムは、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)でも発売予定となっている。







※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。