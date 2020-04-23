エルトン・ジョン、公式自伝の日本語版発売

エルトン・ジョンの公式自伝『Me: エルトン・ジョン自伝』の日本語版が本日発売された。
日本語版発売に関して、エルトン・ジョン本人からのコメントも到着。
「1971年渋谷公会堂での初来日公演以来、日本の皆さんはいつも最高に親切で、僕を温かく迎えてくれた。そんな日本で僕の自伝が発売されるなんてワクワクしているよ！」（エルトン・ジョン）
発売を記念して、購入者を対象にクリアファイルや特製缶バッチ型ミラーが貰えるWキャンペーンが実施中。キャンペーンの応募方法は特設ページで確認できる。
『Me: エルトン・ジョン自伝』
エルトン・ジョンが、自分の言葉で、偽ることなく自らの来し方を語る
――最高に愉快な瞬間と、胸が張り裂けそうな瞬間のすべてを。
唯一無二の、エルトン・ジョン公式自伝。
【購入者特典情報】
Wキャンペーン開催決定！！
1．全員もらえるキャンペーン
MeオリジナルデザインのA4クリアファイルをプレゼント！
2．ツイートキャンペーン
Meオリジナルデザインの特製缶バッチ型ミラーをプレゼント！
詳しい応募方法は本書特設ページをご確認ください。
https://www.ymm.co.jp/feature/me_eltonjohn.php
『ライブ・フロム・モスクワ』
品番：UICY-15860/1
視聴・購入： https://umj.lnk.to/EltonJohn_Live_Remaster
『ダイアモンズ～グレイテスト・ヒッツ（3CD）』
品番：UICY-78985/7
視聴・購入： https://umj.lnk.to/EltonJohn_Diamonds3CD
『ダイアモンズ～グレイテスト・ヒッツ（1CD）』
品番：UICY-15829
視聴・購入： https://umj.lnk.to/EltonJohn_Diamonds1CD
『ロケットマン - オリジナル・サウンドトラック』
品番：UICR-1146
視聴・購入： https://umj.lnk.to/RocketmanOST
海外公式サイト： https://www.eltonjohn.com/
Instagram： https://www.instagram.com/eltonjohn/
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Twitter： https://twitter.com/eltonofficial
YouTube： https://www.youtube.com/user/EltonJohnVEVO
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日本公式サイト： https://www.universal-music.co.jp/elton-john/
エルトン・ジョンの公式自伝『Me: エルトン・ジョン自伝』の日本語版が本日発売された。
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