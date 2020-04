「ARGONAVIS from BanG Dream!」のキャラクターによるライブ「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING "Sound Only Live"」が、4月28日と29日にYouTube LIVEで無料配信される。

「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING "Sound Only Live"」の実施は、4月28日と29日に開催予定だった「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING」が新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて延期になったことを受けたもの。「"Sound Only Live"」では3rd LIVEで予定されていたセットリストや演出が、録り下ろしのMCとボイスドラマ、オリジナル曲やカバー曲を織り交ぜた演奏により音のみで再現される。ライブは2日間で、ArgonavisとGYROAXIAの2バンドが両日出演。初日にはFantome Irisからランズベリー・アーサー演じるFELIX、2日目にはεpsilonΦから榊原優希演じる宇治川紫夕も登場する。なお4月28日15時からブシロードのオンラインショップでは、「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING」グッズの通販が行われることも決定した。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは「BanG Dream!(バンドリ!)」発のメディアミックスプロジェクト。TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」が4月より放送されており、キャストによるリアルライブのほか、年内にはゲームアプリも展開される予定だ。

ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING "Sound Only Live"

DAY.1:2020年4月28日(火)19:00~

DAY.2:2020年4月29日(水・祝)19:00~



配信先:YouTube LIVE

出演者

Vo.七星蓮(CV:伊藤昌弘)、Gt.五稜結人(CV:日向大輔)、Ba.的場航海(CV:前田誠二)、Key.桔梗凛生(CV:森嶋秀太)、Dr.白石万浬(CV:橋本祥平)

Vo.旭那由多(CV:小笠原仁)、Gt.里塚賢汰(CV:橋本真一)、Gt.美園礼音(CV:真野拓実)、 Ba.曙涼(CV:秋谷啓斗)、Dr.界川深幸(CV:宮内告典)

Vo.FELIX(CV:ランズベリー・アーサー)※DAY.1のみ

Vo.宇治川紫夕(CV:榊原優希)※DAY.2のみ

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

