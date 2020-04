劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」のキャスト陣によるライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」の模様が、5月6日18時半よりCS衛星劇場にてテレビ初放送される。

同イベントは2017年10月21日に千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催されたもの。「キンプリ」シリーズにとって初のライブイベントとなり、寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬、武内駿輔、小林竜之、浦田わたる、長谷徳人、江田拓寛、橋本晃太朗が出演した。

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズム PH 製作委員会