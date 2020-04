Official髭男dism「みんなで家にいようね」未来を共有するために

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月にさかた新校長とこもり新教頭がパーソナリティに就任し、3週間が過ぎました。4月20日(月)の放送では、まだ番組で会ったことのないレギュラーアーティストが次々に登場。校長と教頭が、就任のあいさつをしました。その中から、同番組のコーナー「ヒゲダンLOCKS!」に出演している、Official髭男dismの藤原聡(Vo/Pf)、松浦匡希(Dr)とのやり取りを紹介します。さかた校長:(4月に番組レギュラーとなった)同期が来ました! 嬉しいです!藤原・松浦:こちらこそ!さかた校長:改めて……僕が3代目校長のさかたです。こもり教頭:そして、4代目教頭のこもりです!藤原・松浦:イェーイ!さかた校長:僕らあの……すみません、勝手に“同期”って言っていますけど。松浦:同期ですよ!藤原:間違いなく同期です!こもり教頭:じゃあ、“同期”もオフィシャルでいいですね!?藤原・松浦:いいです!こもり教頭:やったー!(笑)。さかた校長:本当に……就任初日から、スベる度に『グッバイ♪』(「Pretender」の一節)ってかけてもらっています。こもり教頭:本当に初回から助けてもらって。藤原・松浦:(笑)。さかた校長:ヒゲダン先生には、お世話になりっぱなしです。藤原:いえいえ~ありがとうございます!松浦:どんどん使ってください!さかた校長:ありがとうございます(笑)。ちなみにお2人は、家でどんな生活を送られているんですか?藤原:僕は曲を作ったりもしているんですけど、高校のときの友達と……オンライン飲み会というか、ご飯を食べながらお話ししたりしていますね。松浦:わかるわ~。藤原:ちょうどさっきもやっていたんですけど、友達の娘に「グッバイのおじさん」と呼ばれてました(笑)。全員:(笑)。藤原:2歳の女の子が、ずっと「グッバイのおじさん! グッバイのおじさん!」って(笑)。さかた校長:これがすごいことだって、大きくなったら気づくんでしょうね(笑)。藤原:いやぁ、嬉しかったですね。松浦:僕も学生時代の友達が全国にいるんですけど、ネットで話したりもして近況を聞いていますね。医療従事者の友達もいるので、「大変だね」という話をしていますね。こもり教頭:本当にそうですよね。さかた校長:いまはライブとかができない状況ですけど、どんなことを思っていますか?藤原:本当だったらツアーをやっている時期なんですけど、すごく楽しみにしていたのでそれが延期になっていくのがさみしいですね。でもライブって、みんな屈託なくというか、笑顔で何も心配せずに楽しめる状況なのが最高だと思うし……その時までにしっかり新しい曲を作って、実力をもっとアップしたりして、今の時期はそういうふうに使ってまた万全の体制でライブが行えたらいいな、と思っています。さかた校長:そうですね。前向きに、今の時期にやれることをやって、ということですよね。藤原:はい。こもり教頭:そして、ここで楢﨑誠(Ba/Sax)先生からメールが届いております!松浦:オマエ、どっち側なんだ!?(笑)。こもり教頭:これなんですけど、職員(スタッフ)が「何で、今日ヒゲダン先生が出るって流出しているんだ!?」と。さかた校長:情報がね。こもり教頭:「情報が漏洩しているぞ!」って、裏でテンパっていたらしいんです。そしたら(ラジオネーム:“春の風”と書いてトキメキが)、楢﨑先生だったっていう(笑)。藤原:お騒がせしてすみません!(笑)。さかた校長:ご本人で良かったですよ(笑)。そして、生徒からの質問も届いています。藤原・松浦:(笑)。さかた校長:この質問が多いんですよ(笑)。松浦:僕は釣りですね。さかた校長:おおっ! さっき、サカナクションの山口一郎先生も「釣りが好き」と言ってました!松浦:僕も一郎先生が釣り好きなのは知っていて、シーバスをよく狙われているのも知っているんですよ。こもり教頭:シーバス狙いなんだ!松浦:シーバスね、僕もけっこうやるんですよ。地元にいたときから。だから、ご一緒したいな、と思っていて。さかた校長:うわ~、それはいいコラボっすね。こもり教頭:届いてほしいですね~。松浦:ぜひ!(笑)。こもり教頭:藤原先生は?藤原:僕は……ハマったのが最近なんですけど、リアル脱出ゲームが好きですね。校長・教頭:へ~!藤原:とーやま前校長と、一緒に行ったこともあるんです。こもり教頭:やば!藤原:そうなんですよ。解けたときの快感と、解けなかったとしても答え合わせをして「あ~、そういうことかー!」みたいなのがすごく楽しくて。さかた校長:たしかに! これは、人数でも楽しさが違いますよね。藤原:そうなんですよ。いろんなゲームがありますしね。こもり教頭:僕も連れて行ってください!藤原:行きましょう!さかた校長:僕もお願いします!!藤原:行きましょう!!松浦:座右の銘か……僕は無いんですよね。その時々で自分の目標とか夢も変わっていくと思うので……何か芯になっているものはあると思うんですけど、“座右の銘”としては無いかなぁ。校長・教頭:なるほど。藤原:僕はヒゲダンの歌詞なんで、ちょっとアレなんですけど……「ビンテージ」という曲の『キレイとは傷跡がないことじゃない 傷さえ愛しいというキセキだ』という歌詞が座右の銘だと思っています。自分でこの歌詞を作ったと思っていなくて、いわゆる“急に降りて来た”みたいな感じだったんです。こもり教頭:お~。藤原:いろんなことをやってみようとすると、失敗するじゃないですか。それで、けっこう傷だらけになるんですけど。こもり教頭:う~ん……。藤原:でも、それもひっくるめて“自分の人生だ”ということを、肯定できた言葉だという気がしていて……はい。なので、この言葉が座右の銘だなと思いながら、日々生きています。こもり教頭:ありがとうございます。生徒にもしっかり刺さっています!さかた校長:ありがとうございます。改めて、生徒のみんなにメッセージはありますか?松浦:今コロナで自宅待機というか、いろんな外出を避けるように言われていて、直近で感染者を増やさないというのもあるんですけど、1年2年先の……これが収まって楽しくライブをしている未来を作るためにも、みんなで家にいようね、というのは言いたいですよね。さかた校長:うんうんうんうん。こもり教頭:そうですね。共有できる時間、ともにできる未来をみんなで作っていこう! という。松浦:はい、そうですね。こもり教頭:それだけじゃなく、SCHOOL OF LOCK! は長い旅になると思いますので、これから先もよろしくお願いします!藤原・松浦:よろしくお願いします!さかた校長:藤原先生もお願いします。藤原:僕たちは校長・教頭と同期で、この春から「公式の講師」としてやらせていただいているんですけど、やっぱりここがあるからこそ、ライブができなかったとしても生徒のみんなと繋がることができているのは、すごく嬉しく思っています。この繋がりを大事にしながら、いい音楽、いいメッセージを届けて、共有して時間を重ねていけたらいいな、と思っております。校長・教頭:ありがとうございます!「ヒゲダンLOCKS!」は、毎週木曜日に放送中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆