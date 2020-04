Mrs. GREEN APPLE ベストアルバム『5』は「全ての人が楽しめるような1枚」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴(Vo.Gt.)と若井滉斗(Gt.)、山中綾華(Dr.)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日発表された、ベストアルバム『5』のリリースや、配信限定シングル『PRESENT (English ver.)』について、リスナーから届いたメッセージを紹介し感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」4月21日(火)放送分)【ベストアルバム『5』のリリース、エデンの園の円盤化おめでとうございます! そしてありがとうございます!! 私は小3の時にお父さんと一緒に作った貯金箱があって、ずっと貯めてきたお金があります。今回はそのお金を使って『5 COMPLETE BOX』を買います! ずっと聴いてみたかった「スターダム」も入ってますし、私の知らないミセス先生が詰まっていて本当に楽しみです! コロナで大変な時期ですが、素敵なお知らせが聞けて幸せです!(15歳女性)】大森:すげーなー! これすごい嬉しいな~。若井:ジーンと来るよね。大森:嬉しいですね~。若井:しかも「お父さんと一緒に作った貯金箱」だから、めちゃくちゃ思い出あるものじゃない?大森:“いい子ボルテージ”がマックスですよね、この子!(笑)。若井:いやもう、好感度爆上げですよ!(笑)。山中:すごいね~。大森:僕たちは今年でデビュー5周年を迎えるんですけど、そのデビュー記念日でもある、今年の7月8日にベストアルバム『5』。そして、去年から今年にかけて行ったアリーナツアー「エデンの園」の横浜アリーナでのライブを収録したブルーレイとDVD『EDEN no SONO Live at YOKOHAMA ARENA 2019.12.08』をリリースします!アルバムは新曲4曲含め、全19曲! 本当にね、この4曲があることで、“新しくミセスが気になってるんだよね”って人も、今まで好きになってくれてる人も、全ての人が楽しめるような1枚になってると思うので、お楽しみにしていて欲しいです。2人:お願いします!【ミセス先生こんばんは! 僕はコロナで学校が長い間なくなって、塾にも行けなくなってしまい、誰とも会えない退屈な毎日を過ごしていました。そんな中の突然の新曲「PRESENT」。このサプライズのおかげで、今は遠い先の楽しみなことを思い浮かべながら、毎日楽しく過ごせています。ミセス先生最高のPRESENTありがとうございます!(14歳男性)】大森:そう、「PRESENT(English.ver)」を発表したんですけど……。(4月10日に配信限定で発売)若井:そうそう、急に発表したからね。大森:ベスト盤の中には(Japanese ver.)が入ってたりとか。本当に、世の中こういう風になるって全然わかってなかったから……「PRESENT」って“現在”って意味があったり、“贈り物”って意味もあったりするんだけど、すごくあったかいところにというか、今現状での「PRESENT」ってこうやって受け取ってくれる人がいるからこそ、なんかすごく素敵な楽曲になることができたのかなーと思っていて。すごく僕自身も感動してるんですけど。若井:曲が出た瞬間に和訳してくれてる子がたくさんいて、歌詞の意味とかね。ちゃんと理解してくれてたりとか、そういうのが純粋に嬉しかったし。何よりもYouTubeで投稿したじゃない? そしたら海外の方とかも「Nice song!」みたいな感じで、本当たくさん(感想を)くれたりとかもあって、もう広がってくれてるんだなって感じましたね。その瞬間に。大森:もうありがとうございます。山中:うん!若井:嬉しかったです。【Mrs. GREEN APPLE – PRESENT (English ver.)】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆