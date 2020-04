正解したら全巻プレゼント!? 『SOL!』で「鬼滅の刃」クイズ

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月22日(火)は「クイズ! この漫画がほしい!!!」を放送。リスナーに欲しい漫画を募り、さらにその作品に関するクイズも募集。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭がその2人を電話で繋ぎ、クイズに正解したら希望した漫画全巻を、不正解の場合は出題者に番組特製のクリアファイルをプレゼントしました。その中から、最初に登場したリスナーとのやり取りを紹介します。こもり教頭:(前日から)リモート授業をしてまして、お互いの顔が画面越しに見えるんですよ。さかた校長:テレビ電話みたいな感じでね。こもり教頭:そうなんですけど……着替えました?さかた校長:まぁまぁまぁ、今日はそういうテーマなんで……はい。こもり教頭:なんでそういう、ちょっとクオリティの低いコスプレをするんですか?(笑)。さかた校長:いや……そりゃ無理よ。今日は「ROCK FES(※)」もあったし。短い時間と家の在庫のみでやっているから。(※校長と教頭は、この日放送された「JFN EARTH DAY SPECIAL PROGRAM SCHOOL OF LOCK! presents STAY HOME ROCK FES.」のパーソナリティも担当)こもり教頭:それは、一応「ONE PIECE」の青キジ……。さかた校長:青キジです!こもり教頭:ですよね? これはけっこう読み込んでいる生徒じゃないと、わかんないと思います。さかた校長:うん。やっぱ、ルフィとかゾロとかあの辺はメインすぎてね。こもり教頭:はい。おでこには、何を付けているんですか!?(笑)。さかた校長:これはホットマスクでしょ(笑)。そっちに伝わっているかわからないけど、今ゆずの香りがしているから!こもり教頭:アッハッハッハ(笑)。匂いは無理っすよ!さかた校長:めちゃめちゃ新品だからね。今、おでこが熱いよ(笑)。こもり教頭:あったまっちゃってる!(笑)。さかた校長:ということで、今日のSCHOOL OF LOCK! は、今読みたい漫画があるけど買いに行けないという生徒に大チャンスの授業だぞ! 今夜の授業テーマは、「クイズ! この漫画がほしい!!!」。クイズに正解すれば、生徒のキミが今読みたい漫画を全巻プレゼントしていくぞ!こもり教頭:“全巻”というワードのパンチ力が半端ないですね。さかた校長:うん! ということは、100巻の漫画があったら全巻プレゼントするし、今日は大奮発よ。こもり教頭:ヤバくないですか!?さかた校長:マジで参加したほうがいいよ。こもり教頭:校長は欲しい漫画あります?さかた校長:「キングダム」が全巻欲しいね。漫画喫茶で読んだことはあるけど、持ってないのよ。こもり教頭:「キングダム」が欲しい生徒もいそうですね。さかた校長:いるでしょ? 巻数も多いしね。こもり教頭:多いですね。57巻くらいですよね。さかた校長:それも、クイズに正解したらもらえるからね。こもり教頭:俺もエントリーしたい!さかた校長:ただし、今夜プレゼントできる漫画の数は(合計)100冊です。こもり教頭:もし、いきなり「こち亀」が読みたいという生徒が出てクイズに正解したら、その時点で終了です。しかも「こち亀」は全200巻だから、半分しかプレゼントできません(笑)。さかた校長:いま、学校はどんな感じ?挑戦者:最近はずっと学校も部活もなくて、家で1人で勉強しています。さかた校長:じゃあ、ストレスも溜まるだろうからね、その合間に漫画ということで。挑戦者:はい(笑)。さかた校長:では、読みたい漫画を教えてもらっていい?挑戦者:はい。「鬼滅の刃」です!さかた校長:きたね~。「鬼滅の刃」は読んだことないの?挑戦者:アニメを1話だけ見たことがあります。さかた校長:えっ! 1話で終えられた!?挑戦者:私は、先に漫画を読んでからアニメを見る派なので(笑)。さかた校長:なるほどね。でも、1話以降もめちゃくちゃ面白いよ! 俺はコミックスで読んでいて、教頭は(週刊少年)ジャンプで最新話まで読んでますよね?こもり教頭:えっ!? 校長も最新まで知っているじゃないですか!さかた校長:いやいや……それ、教頭から教えられたやつだから!こもり教頭:(笑)。さかた校長:最悪なネタバレをくらってるから!挑戦者:(笑)。さかた校長:これね、アニメでも途中まで放送されているけど、漫画ではその倍以上進んでいて……もうね、5回号泣できるね。挑戦者:そんなにですか!?(笑)。こもり教頭:うん。ちなみに今は全部で19巻出ていてそこから出題されるけど、クイズは大丈夫?挑戦者:知識は全然ないんですけど、頑張ります!さかた校長:3択だからな! 勘で当ててくれ!挑戦者:はい。頑張ります!さかた校長:「鬼滅の刃」はめちゃめちゃ好きなの?出題者:そうですね、単行本は一応全巻持っています。こもり教頭:コミックス派?出題者:最近は本誌も読んで、最新話まで……はい。こもり教頭:じゃあ、校長・教頭といっしょだ!さかた校長:いやいや、俺といっしょではないんだよ!こもり教頭:(笑)。さかた校長:(漫画プレゼントを)ブロックできる自信はある?出題者:クイズは(アニメの)1話を見ていたらわかるように作ったんですけど、欲しい気持ちが強くないと解けないかなと思います。挑戦者:頑張ります!さかた校長:シンキングタイムは5秒だからね! わからなくても、勘で答えていいからね!挑戦者:はい、わかりました。さかた校長:じゃあ、クイズを出題してくれ!出題者:さかた校長:じゃあ、正解はどれ?挑戦者:1番で!さかた校長:1番! 自信はどう?挑戦者:ちょっとあります!さかた校長:じゃあ正解すれば、「鬼滅の刃」全19巻をプレゼントです。不正解なら、(ブロックした出題者に)クリアファイルをプレゼントします。じゃあ正解を教えてくれ!出題者:さかた校長:おめでとう~! ということで、「鬼滅の刃」全19巻をプレゼント~!!挑戦者:ありがとうございます!(笑)。こもり教頭:本当に19巻届くの!?さかた校長:今ので19巻を手にしたぞ! 今、どんな気持ち?挑戦者:ヤバいですね~! 嬉しすぎます!さかた校長:こんなに最高なことないな!挑戦者:はい(笑)。こもり教頭:これ、俺だったらわからなかったわ~。クイズの出題もありがとう。出題者:はーい! でも鬼滅ファンが1人増えた、ということで!こもり教頭:ポジティブにね! 正解されちゃったけど、(出題者にも)クリアファイルをあげちゃう!さかた校長:2人ともありがとうね!こもり教頭:ありがとねー!挑戦者・出題者:ありがとうございます!こもり教頭:職員(スタッフ)が、すぐにAmazonでポチったそうです。さかた校長:もう、すぐに届くぞ!(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆