ワーナー・ミュージック・グループによる初のバーチャルミュージックフェスティバル「PlayOn Fest」が、4月24日25:00から72時間連続でSongkickのYouTube公式チャンネルにて配信される。

「PlayOn Fest」はWHOと国連財団が設立した「COVID-19連帯対応基金」を支援するために、ワーナーが所属アーティストのパフォーマンス映像を全世界へ向けて配信するチャリティイベント。coldrain、ちゃんみな、ブルーノ・マーズ、エド・シーラン、Coldplayなど国内外さまざまな豪華アーティストたちのライブ映像が配信される。またライブ映像以外にもブルーノ・マーズ、Coldplay、Green Day、カーディ・B、エド・シーラン、ジャネール・モネイ、Twenty One Pilots、リル・ウージー・ヴァート、デヴィッド・ゲッタなど大物アーティストの貴重映像や、ニプシー・ハッスルの追悼としてデビューアルバム「Victory Lap」の発売記念公演の映像も公開される。

なおイベントのオフィシャルサイトでは「PlayOn Fest」限定グッズの先行販売も行っており、販売収益はすべてCOVID-19連帯対応基金に寄付される。また3日間のイベント期間中、視聴者はサイト内に設置される「クリック募金」にてワンクリックで寄付が可能となる。

カーディ・B コメント

一人でうずうずしてないで、4月24日から26日まで、PlayOn Festで一緒に楽しみがなら、WHO(世界保健機関)のCOVID-19連帯対応基金の支援をサポートして欲しいわ。献身的に人命救助に尽力している医療従事者の皆様、ありがとう! 私も今はステージに上がれないから、グローバル・シチズン・フェスティバルでの熱狂のパーティーを思い起こすわ。是非、みんなにもその愛と希望が伝わったらいいな。みんな、元気に過ごしてね!

「PlayOn Fest」配信予定アーティスト

エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ / アレック・ベンジャミン / Alt-J / アンダーソン・パーク / アンドラ・デイ / アニッタ / アン・マリー / Arizona / エイバ・マックス / バージィ / ビービー・レクサ / ベン・プラット / ブランディ・カーライル / ブルーノ・マーズ / バーナ・ボーイ / カーディ・B / ちゃんみな / チャーリーXCX / チャーリー・プース / Clean Bandit / Coldplay / coldrain / デヴィッド・ゲッタ / Death Cab for Cutie / Dvsn / エド・シーラン / Fitz And The Tantrums / Galantis / ゲイリー・クラーク・ジュニア / Ghali / Green Day / グッチ・メイン / IDK / ジャネール・モネイ / ジェス・グリン / JJ Lin / Kaleo / ケヴィン・ゲイツ / Korn / リル・ウージー・ヴァート / マックルモア / マヘリア / Majid Jordan / ニプシー・ハッスル / オリバー・ツリー / パブロ・アルボラン / Panic! At The Disco / Paramore / Portugal. The Man / リコ・ナスティー / リタ・オラ / ロビン・シュルツ / ロディ・リッチ / Royal Blood / Rufus Du Sol / サブリナ・クラウディオ / スウィーティー / Slipknot / Stereophonics / The Flaming Lips / The Head and the Heart / The War On Drugs / Tones And I / Twenty One Pilots / Wallows / Weezer / ウィズ・カリファ