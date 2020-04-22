ROTTENGRAFFTYが6月10日にリリースするライブBlu-ray / DVD「ROTTENGRAFFTY LIVE in 東寺」の収録内容が発表された。
“ロットンの日”にリリースされる本作には、昨年行われたライブから12月に京都・東寺で行われたワンマンライブ「20th Anniversary Beginning of the Story EXTRA in 東寺」と、ライブツアー「20th Anniversary Beginning of the Story ～We are ROTTENGRAFFTY～」の最終公演となった11月の東京・Zepp DiverCity TOKYO公演の模様がパッケージされる。
完全生産限定盤に付属するDISC 3には”逆ロットンの日“である10月6日に京都・KBSホールで行われたツアー初日公演の模様を収録。ジャケットには東寺のシンボル・五重塔と、演出で使用された和太鼓があしらわれた。なお、購入者には先着特典として特製パスがプレゼントされる。
ROTTENGRAFFTY「ROTTENGRAFFTY LIVE in 東寺」収録内容
DISC 1
20th Anniversary Beginning of the Story LIVE in 東寺 2019/12/14
・金色グラフティー
・THIS WORLD
・STAY REAL
・世界の終わり
・今夜はブギー・バック（nice vocal）
・ハレルヤ
・零戦SOUNDSYSTEM
・e for 20
・響く都
・D.A.N.C.E.
・切り札
DISC 2
20th Anniversary Beginning of the Story ～We are ROTTENGRAFFTY～ at Zepp DiverCity 2019/11/15
・切り札
・PLAYBACK
・更生
・So...Start
・STAY REAL
・ハレルヤ
・零戦SOUNDSYSTEM
・THIS WORLD
・アイオイ
・「70cm四方の窓辺」
・銀色スターリー
・D.A.N.C.E.
・金色グラフティー
・Rainy
・Bubble Bobble Bowl
完全生産限定盤付属DISC 3
20th Anniversary Beginning of the Story ～We are ROTTENGRAFFTY～ at 京都KBSホール 2019/10/6
・切り札
・暴イズDE∀D
・エレベイター
・I & I
・盲目の街
・NO THINK
・金色グラフティー
・Rainy
・Bubble Bobble Bowl