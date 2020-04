ROTTENGRAFFTYが6月10日にリリースするライブBlu-ray / DVD「ROTTENGRAFFTY LIVE in 東寺」の収録内容が発表された。

“ロットンの日”にリリースされる本作には、昨年行われたライブから12月に京都・東寺で行われたワンマンライブ「20th Anniversary Beginning of the Story EXTRA in 東寺」と、ライブツアー「20th Anniversary Beginning of the Story ~We are ROTTENGRAFFTY~」の最終公演となった11月の東京・Zepp DiverCity TOKYO公演の模様がパッケージされる。

完全生産限定盤に付属するDISC 3には”逆ロットンの日“である10月6日に京都・KBSホールで行われたツアー初日公演の模様を収録。ジャケットには東寺のシンボル・五重塔と、演出で使用された和太鼓があしらわれた。なお、購入者には先着特典として特製パスがプレゼントされる。

ROTTENGRAFFTY「ROTTENGRAFFTY LIVE in 東寺」収録内容

DISC 1

20th Anniversary Beginning of the Story LIVE in 東寺 2019/12/14

・金色グラフティー

・THIS WORLD

・STAY REAL

・世界の終わり

・今夜はブギー・バック(nice vocal)

・ハレルヤ

・零戦SOUNDSYSTEM

・e for 20

・響く都

・D.A.N.C.E.

・切り札

DISC 2

20th Anniversary Beginning of the Story ~We are ROTTENGRAFFTY~ at Zepp DiverCity 2019/11/15

・切り札

・PLAYBACK

・更生

・So...Start

・STAY REAL

・ハレルヤ

・零戦SOUNDSYSTEM

・THIS WORLD

・アイオイ

・「70cm四方の窓辺」

・銀色スターリー

・D.A.N.C.E.

・金色グラフティー

・Rainy

・Bubble Bobble Bowl

完全生産限定盤付属DISC 3

20th Anniversary Beginning of the Story ~We are ROTTENGRAFFTY~ at 京都KBSホール 2019/10/6

・切り札

・暴イズDE∀D

・エレベイター

・I & I

・盲目の街

・NO THINK

・金色グラフティー

・Rainy

・Bubble Bobble Bowl