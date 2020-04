米女子学生不明事件、24年前の謎を解き明かすのはポッドキャストの司会者

24年前に米カリフォルニア州で起こった行方不明事件。今年2月初め、進展のなかった捜査に動きがあった。きっかけは犯罪専門のポッドキャスト番組だった。



米カリフォルニア州中部で育ったクリス・ランバートは、ある1枚の看板のことが頭から離れなかった。太陽にさらされ色褪せたそれにはカリフォルニア州立工科大学の学生クリスティン・スマートが微笑む写真。発見した人に7万5000ドルの謝礼を約束する文言が書かれている。「セントラルコーストで育った人なら、彼女の名前を聞いたことがあるはずです」と、31歳のミュージシャン兼ポッドキャスターのランバートはローリングストーン誌に語った。「(看板を見る度)彼女がまだ見つかっていないことを思い知らされます。『何があったんだろう? なぜ答えが見つかっていないんだ?』と思い、調査を始めました」



スマートの行方がわからなくなってからほぼ24年が経つ。だが2月初め、サンルイスオビスポ郡保安官事務所とFBIはスーザン・フローレスの自宅を訪れ、家宅捜査を行った。彼女は事件で唯一の重要参考人、ポール・フローレスの母親だ。保安官事務所のスポークスパーソン、トニー・シポラは、当時19歳のスマートさん失踪事件の捜査の一環でカリフォルニア州とワシントン州の4カ所を家宅捜索する、とだけ発表した。ランバートをはじめとする人々はみな、そのうちの1カ所がフローレス宅であると予測がついていた。そこでランバートは、見物人が通りで「彼女を出せ!」と繰り返し叫ぶ中、思い切って隣の家の裏庭に忍び込み、一部始終を観察することにした。



ランバートはスマートの事件を扱った大人気ポッドキャスト『In Your Own Backyard』(2019年9月配信開始)の司会を務めてはいるものの、人付き合いや交流も得意な方ではない。フローレス宅で何が起きているかは知りたかったが、それについてわざわざ誰かに話したくはなかった――少なくとも、ポッドキャストの盾がないときは。だが今、執拗に追い続けた事件が再び注目を浴びる中、気がつくと自分もすっかりその一部になっていた。





遅れた初動捜査



カリフォルニア州立工科大学の1年生だったクリスティン・スマートが行方不明になったのは1996年5月25日、キャンパス近くのパーティーに行った帰りだった。泥酔したスマートは、一緒にパーティーに行っていたティム・デイヴィスとシェリル・アンダーソンに付き添われて寮に戻った。アンダーソンによれば、どこからともなくポール・フローレスが現れ、いつの間にか一行に加わった。デイヴィスが捜査官に語った話では、フローレスはパーティでスマートを口説こうとし、抱きついたこともあったようだ。アンダーソンも、19歳のフローレスがChester the Molester(痴漢のチェスター[訳注:痴漢行為で知られるコミックのキャラクター])と学生たちにあだ名されていた、と捜査官に語った。



デイヴィスはその後すぐに別れ、スマートの寮の40歩ほど手前でフローレスが彼女を送り届けると言うと、アンダーソンも2人を後にした。彼女の姿が確認されたのはそれが最後だった。週末にどこかへ出かけたのだろうと思い込まれ、捜査が始まったのは消息を絶ってから1週間ほど経ってからのことだった。同じ寮の学生がパーティーから2日経ってもスマートが部屋に戻ってこないことに気がついたが、大学警察は捜索願いの受理を拒んだ。仕方なく、学生は地元警察とスマートの家族に連絡し、失踪を知らせた。



スマートの両親からの要請を受けてからようやく大学警察は捜索を開始し、ロサンゼルス・タイムズ紙によると現場報告書には「スマートの生活は一般的なティーンエイジャーのものとは異なる。これは彼女の行動が失踪の原因だと断定しているわけではないが、失踪当夜の彼女の振舞いを伺うことはできる」と書かれていた。さらに、スマートは友達が多くなかったこと、失踪した夜は酔っぱらっていたこと、パーティーで複数の男性への声のかけ方などが詳しく書かれていた。



サンルイスオビスポ・トリビューン紙によると1996年5月末、フローレスは大学警察の捜査官レイ・バレットとマイク・ケネディから最初の事情聴取を受け、その後サンルイスオビスポ郡検事局からも取り調べを受けた。6月10日、大学警察はようやく彼の部屋を家宅捜索したが、すでに夏休みに差しかかっており、部屋は綺麗に片付けられていた。6月19日に再び郡検事局から事情聴取を受け、このとき、パーティー前後に出来た目の周りの痣について嘘をついたことを認めた。当初はバスケをしているときのものだと言っていたが、これを撤回し、カーステレオをいじっているときにぶつけたと言った。不器用なやつだと思われたくなかった、と彼は捜査当局に語った。





どこまでも怪しいフローレス



フローレスは一貫してスマートには何もしていないと主張し、「一緒に寮の前まで彼女を送って、その後自分の寮に戻りました」と捜査官に言った。



だが目の痣について告白した後、フローレスは口を閉ざした――それ以来取り調べを受けていない。それでもタイムズ紙によると、彼はスマートが失踪した数日後、ルームメイトにスマートの居場所を知っている、俺の両親の家にいるんだ、と冗談を言った。その少し前に、フローレスが母親の家の裏庭でコンクリートの修理を手伝っていたことを考えると、この奇妙な発言は不吉なものを予感させた。



・取り調べ中のフローレス(動画)



捜索開始から1カ月後、大学警察のトム・ミッチェル署長は郡保安官事務所に支援を要請し、当時保安官だったエド・ウィリアムズが事件を引き継いだ。6月29日の週末、フローレスの寮の部屋を警察犬が徹底的に嗅ぎ回ると、死体の腐敗臭に反応を示した。



フローレスと彼の両親は終始無実を主張し、1996年に検察が大陪審で証言するよう法廷への出頭命令を出すと、憲法修正第5条(黙秘権)を引き合いに出した。スマート一家が過失致死による4000万ドルの損害賠償訴訟を起こした後も沈黙を貫き、1997年の証言録取の際にも憲法修正第5条を主張した。トリビューン紙によれば、刑事捜査が進行している間は損害賠償訴訟を進めることはできない。スマートは2002年に行方不明のまま死亡が宣告された。



ランバートはこれら一連の出来事をポッドキャストで詳しく紹介。自称探偵の人々から嫌がらせを受けているにもかかわらず、フローレスの両親が引っ越さず、同じ家に住み続けている点など、様々な疑問点をフローレスの元恋人、死体捜索犬の専門家まで、あらゆる人物に取材した。





ランバートの決意



山のような作業だと思うだろうが、実際その通りだった。ランバートは法律やジャーナリズムについて正式な訓練を受けたことはなかったものの、事件に夢中になるあまり、2018年5月に勤めていたロンポックの楽器店を辞め、ポッドキャストに全精力を注いだ。録音からミキシングまで、番組のあらゆる作業を一人でこなした。



「僕をこれほど虜にしたのは犯罪ポッドキャスト自体ではありません」と彼は言う。「地元の事件だったからというのと、今ではもう誰も口にしなくなっているのが引っかかったんです。理解出来なかった。彼女がはまだ見つかっていないのに、なぜ誰も話題にしなくなったんだろう?」



他のアーティストのためにエンジニアを務めることもあったランバートには録音の知識があり、2016年から2019年にかけては、主に地元のリスナーに同じく地域の人々や友人をインタビューして紹介する『Are We Okay?』という別のポッドキャストも配信していた。フリースタイルで時に冗長な番組は、クリスティン・スマートの半生と死の可能性に鋭くメスを入れる『In Your Own Backyard』とは対照的だ。犯罪番組の方はこれまでに240万回ダウンロードされている。



「友人や家族、その他話を聞ける人みんなに、『クリスティン・スマートのことを覚えていますか?』と尋ねるようになりました」とランバート。「それぞれ違った答えが返ってきましたが、誰も詳しいことは知りませんでした」



2019年、ランバートの追跡がついに実を結んだ。2月20日、スマートの誕生日にシェル・ビーチの記念碑を訪れたときだった。碑には、海への思いを綴ったスマート作の詩が刻まれている。「海水に浮かんでいると/興奮が全身をかけめぐる/まるで天国にいるような心地」 カリフォルニア州立工科大学のキャンパスから約11マイル離れた場所だ。



「その日誰かが彼女を偲んでやって来たらインタビューできるかもしれないと思い、マイクを持って行ってみることにしました」と彼は言う。冷たい雨の中待っていたが、しばらく誰も現れなかった。だが数時間後、2人の年配の女性が記念碑を訪れた。「(2人に)お話を伺えますか、と尋ねたら、(そのうち1人は)クリスティンの母親(デニース)だったんです」とランバート。母親は、250マイル以上も離れたストックトンの自宅から車でやって来ていた。「たまたまその場所に居合わせたんです」





クリスティン・スマート失踪事件に関係があると思われる家の前で車を調べるロサンゼルス保安局の職員(Photo by Marcio Jose Sanchez/AP/Shutterstock)



「友人のキャンディス(そのときいたもう1人の女性)が紹介してくれました」と、デニースはローリングストーン誌にメールで語った。「彼女が『彼はクリスティンのことに詳しいのよ』と言ったので、『それは良かった』と思いました。後日ディナーに行きましたが、すぐに彼の礼儀正しい、控え目な態度に心打たれました。彼は物静かで、口数もとても少なかったのですが、誰もが答えを求めている、若い女性が寮の裏庭で姿を消したのに正義がなされず、彼女のことを知っている人もほとんどいないなんてあってはならない、という強い思いを感じました」





スマート家との出会いが繋ぐ出会い



その日から、ランバートとスマート家は親しくなった。ランバートはストックトンに住む一家を訪ね、ポッドキャストの第1回目では、水泳が大好きで、ビーチをこよなく愛したクリスティンについて長々と語り合った。ランバートは一家に彼女の友人や高校時代のクラスメートを紹介してもらい、さらに取材を行った。「今回のことで最高の出来事でした。ご家族と真の友情を築くことができたんです」と本人も言う。



友人や家族、地域住民に話を聞くうちに、ランバートはその後ポッドキャストで詳しく語られることになる、不穏な匂いを嗅ぎつけた。ポール・フローレスと同じ学校や職場にいた複数の女性が、彼の飲酒癖やしつこく、あからさまに言い寄られたときの話をしていたのだ。2016年、フローレスから暴力または性的暴行を受けたという4人の女性がオンラインマガジンDaily Beastに名乗り出た。そのうちの1人、ローラという元恋人にランバートが話を聞くと、フローレスは暴力的で、一度顔の前にバターナイフを突き付けられたと話した。ランバートは他にも13人の女性から、フローレスから暴力行為や嫌がらせ、性的暴行などの被害を受けたと聞いた。



ランバートはこれまでに2度、フローレスとの接触を試みた。サンペドロにある自宅の前で8時間、車の中で待ち伏せしたこともある。「やるだけやってみよう、でないときっと後悔すると思ったんです」と彼は言う。「それで家の前で待ち伏せました。玄関まで行って、『一生そうやって生きていくつもりか?』と言ってやろうかとも思いました」。フローレスの携帯電話にかけたこともあったが、誰も出なかった。



フローレスの沈黙にもかかわらず、今もランバートはいつか誰かが名乗りでて、点と点を繋いでくれるだろうと望みをかけている。「実際、(僕のポッドキャストで)みんながクリスティンのことを再び話題にするようになりました。保安局も、いいことだと言っています」とランバート。「警察との関係に支障が出るんじゃないかと、少し心配だったんです。秘密裏に捜査を進めていたのに、知らない男が現れてあれこれ話し始めて地域全体が怒りに燃え、答えを求めるようになったんですからね」



サンルイスオビスポ郡保安局とFBIはローリングストーン誌の取材には応えなかったが、保安局はランバート、報道陣いずれの取材でも、ポッドキャストのおかげで事件が進展したと語った。



「クリスが制作したポッドキャストはよく出来ています」と、イアン・パーキンソン保安官はラジオ局KVEC 920AMとの最近のインタビューで言った。「事件を広めることで、情報を持っている人が名乗り出るように(説得)してくれました。大きな価値があると思います」





ポッドキャストの貢献



デニース・スマートも、2011年に就任したパーキンソン保安官が捜査に再び本腰を入れてくれたことに感謝している。「ポッドキャストが放送されたとき、奇跡が起きたと思いました」と彼女は言う。「これまでためらっていた人が、名乗り出るようになったんです……当然警察も新たな糸口が見つかり、持っていた情報と繋がってきています」



保安局がトリビューン紙に宛てた声明によると、パーキンソン保安官の就任以降、当局は捜査令状を18回出し、9カ所で物的証拠の捜索を行い、37の証拠をDNA検査用に提出した。さらに140の新たな証拠を発見し、91人に事情聴取を行った。



『In Your Own Backyard』は2019年9月から2020年1月まで配信された――そして第7回が配信された直後、2月上旬のあの日、捜査当局はスーザン・フローレス宅の玄関に現れた。4つの捜査令状を出し、それぞれの場所から「いくつか証拠品を押収した」と、スポークスパーソンのシポラはニューヨーク・タイムズ紙とのインタビューで答えた。「これから証拠を分析して、事件との関連性を調べていきます。我々は何としてでもスマート家のためにこの事件を解決します」



さらに同紙はその日、フローレスと見られる男がロサンゼルス郡保安局のパトカーに2時間拘束されていたこと――そして彼の自宅が家宅捜索の対象だったことを報じた。ローリングストーン誌に宛てた声明の中で、シポラもそれが真実であることを認めた。



スマートの事件に再び注目が集まり、一家はランバートの貢献を手放しで称えている。「全ての回を少なくとも2回は聞いています」とデニース・スマートは言う。「1回目が一番つらかったですね。自分たちの声が娘の話をしているのを聞いて驚きました。クリスティンの声も番組で紹介したかったです。いろいろな意味で、彼女はクリスと似ていました。初対面では内気で口数も少ないですが、楽しいことが大好きで、芯の強い子でした。何かをやると決めたら必ずやり遂げ、決して諦めませんでした。クリスの声を聞いていると、2人はすぐに良い友達になれただろうとよく思います」



ランバートは現在第7回まで配信されているポッドキャストの続きには取りかかっていないが、再びマイクを手にするときがいつ来てもいいよう、事件の経過を見守っている。彼のキッチンテーブルはスマートさんの事件の資料に占領され、メモや使用済みのバッテリーでいっぱいだ。彼とガールフレンドはリビングで食事を取っている。もちろん、彼が再びオンエアするときは、スマートの遺体が発見され、犯人が逮捕されていて欲しいと願っている――そのときが来たら、親しくなった一家と一緒に祝うつもりだ。そしてきっと、彼自身も普通の生活に戻れるだろう。「作曲生活に戻れるのが待ち遠しいです」と本人も言う。「これと比べたら、遥かに楽ですから」