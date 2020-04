Hi-STANDARDがこれまでリリースした全楽曲が、各種音楽サブスクリプションサービスで本日4月22日に配信された。

配信対象は1994年発表の1stミニアルバム「LAST OF SUNNY DAY」から2017年リリースの4thアルバム「THE GIFT」まで、PIZZA OF DEATH RECORDS、TOY'S FACTORY、NOFXのファット・マイク主宰レーベル・FAT WRECK CORDSでリリースされた全作品の収録曲。Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Music、AWAなどで配信がスタートしたので、早速チェックしておこう。

なお本日4月22日にはハイスタのドキュメンタリー映画「SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi-STANDARD」のDVDが発売された。

Hi-STANDARD配信タイトル一覧

・「LAST OF SUNNY DAY」(PIZZA OF DEATH RECORDS)

・「GROWING UP」(TOY'S FACTORY)

・「GROWING UP」(FAT WRECK CORDS)

・「CALIFORNIA DREAMNIN'」(FAT WRECK CHORDS)

・「KIDS ARE ALRIGHT」(TOY'S FACTORY)

・「ANGRY FIST」(TOY'S FACTORY)

・「ANGRY FIST」(FAT WRECK CHORDS)

・「MAKING THE ROAD」(PIZZA OF DEATH RECORDS)

・「MAKING THE ROAD」(FAT WRECK CHORDS)

・「LOVE IS A BATTLEFIELD」(PIZZA OF DEATH RECORDS)

・「ANOTHER STARTING LINE」(PIZZA OF DEATH RECORDS)

・「VINTAGE & NEW, GIFT SHITS」(PIZZA OF DEATH RECORDS)

・「THE GIFT」(PIZZA OF DEATH RECORDS)