相川七瀬がYouTube公式チャンネルを開設した。

このチャンネルでは「夢見る少女じゃいられない」「恋心」「BREAK OUT!」「Sweet Emotion」など、彼女が1990年代に発表したすべてのシングル楽曲のミュージックビデオが公開されている。

なお相川は七瀬の日(7月7日)にちなんで開催している恒例のライブ「"NANASE'S DAY" TOUR 2020」を、7月に大阪、愛知、東京でライブツアーを開催予定。オフィシャルサイトではチケットの先行予約を4月29日23:00まで受け付けている。

公開されたミュージックビデオ

・夢見る少女じゃいられない

・バイバイ。

・LIKE A HARD RAIN

・BREAK OUT!

・恋心

・トラブルメイカー

・Sweet Emotion

・Bad Girls

・彼女と私の事情

・Nostalgia

・Lovin' you

・COSMIC LOVE

・Heat of the night

・Jealousy

・China Rose

"NANASE'S DAY" TOUR 2020

2020年7月4日(土)大阪府 BananaHall

2020年7月5日(日)愛知県 名古屋ReNY limited

2020年7月7日(火)東京都 TSUTAYA O-EAST