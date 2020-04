『SOL!』さかた校長、こもり教頭「怖い仙人かと思っていた」サカナクション山口にドキドキのあいさつ

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月にさかた新校長とこもり新教頭がパーソナリティに就任し、約3週間が過ぎました。4月20日(月)の放送では、まだ番組内で会ったことのないレギュラーアーティストが次々に登場。初対面の校長と教頭が、就任のあいさつをしました。その中から、同番組のコーナー「サカナLOCKS!」に出演している、サカナクション・山口一郎とのやり取りを紹介します。その前編。さかた校長:もしもし! 校長のさかたです!こもり教頭:教頭のこもりです!山口:サカナクションの山口一郎ですー!校長・教頭:うわ~!さかた校長:改めまして、3代目校長になりましたさかたです。よろしくお願いします!こもり教頭:改めまして、4代目教頭になったこもりです。よろしくお願いします!山口:よろしくお願いします! というかね~、まだ校長と教頭がかたい!さかた校長:す……すみません。こもり教頭:今日という日が、尚更そうさせています……(笑)。山口:(笑)。こもり教頭:顔を見ながらしゃべっているんですけど、その、あの……目がちょっと鋭いんです。さかた校長:近いんですよ!山口:(笑)。こもり教頭:画面越しだからかわからないですけど……ちょ、その顔です! その顔が、僕らをより石にさせているんですよ!山口:いやいや、画面が小さいからね。よく見たいなと思って(笑)。さかた校長:めちゃめちゃアップですよ(笑)。こもり教頭:それで余計に緊張してしまいますが(笑)、校長は伝えたいことあります?さかた校長:僕は、サカナクション先生がめちゃめちゃ好きなんです。校長になる前から、ライブを見させてもらっていまして……。山口:はい。さかた校長:はい。あの、あのお……ちょっと……(笑)。こもり教頭:ヤバい! 刺さってない!!さかた校長:ちょっと待ってください! 今の状況が意味不明すぎて……あの……。山口:うん、それで?さかた校長:は、はい。えーと……(グッズの)Tシャツも、あの……普通に……僕、たまに舞台とかするんですけど、舞台でも着させてもらったり……はい。「アルクアラウンド」のMVは2万回見ました。山口:ありがとうございます。さかた校長:はい……えーと……持たないので、教頭に渡します。こもり教頭:(笑)。僕から言いたいことは、僕、忘れてないですよ! 全然覚えています!山口:(笑)。あの、お正月ですよね?こもり教頭:1月2日放送のやつですよね!? (渡辺)直美さんと一緒にやったやつ!(※教頭と山口は、1月2日放送のNHK BSプレミアム『渡辺直美のナオミーツ in 原宿』に出演)山口:そうそうそう!こもり教頭:全然覚えています! 覚えているんですが、赴任1日目でそのアフタートークを入れる余裕が無かったんです……。(※4月1日の放送でサカナクションの話題が出た際に教頭が共演に触れなかったため、山口は「サカナLOCKS!」で「ちょっとショックだった」とコメント!)山口:僕はあの(番組に出演した)ときね、一生懸命話しかけたんですよ。でもこもり教頭は、僕の目を見てくれなかったんですよね。さかた校長:これは、許すまじですよ!こもり教頭:違うんですよ! 僕は人見知りするタイプだし……緊張するじゃないですか! あの番組以外でも、ご一緒させていただくことがあるじゃないですか。山口:ありましたね。こもり教頭:僕の山口先生のイメージって……怖いんですよ!山口:えーっ! 何で? どこが怖いですか!?さかた校長:いやいやいや、今も詰問してる感じ……(笑)。こもり教頭:いや……(笑)。スタイリッシュでシュッとされているイメージが僕の中にあるので……。山口:いやいや、それ悩みなんですよ。僕ね、仲のいいミュージシャンの後輩がいないんですよ。みんな怖がっているんですよ、僕のことを!こもり教頭:僕もその一部です……(笑)。山口:どこが……どういうところが怖いの!? もうちょっとリサーチしたいんだけど。こもり教頭:あまりしゃべらなさそうなイメージなんです。ごあいさつしても「あ、よろしくお願いします」って終わってしまいそうなイメージがあるので、できる限り定型文でごあいさつを……怖いんですよ!山口:そんなことないですよ!こもり教頭:なので、こんなふうにお話させていただいて、僕の中のイメージがすごく更新されていってる感じです。山口:でもサカナLOCKS! を聴いてくれていたら、そういうイメージは無いはずですよ。さかた校長:たしかにLOCKS! では、失礼な言い方ですけどチャーミングじゃないですか。山口:はい。さかた校長:僕も怖い仙人かと思っていたので……山で音楽だけ作っている仙人みたいな(笑)。山口:(笑)。こもり教頭:わかります! そのイメージですよね!?さかた校長:そうしたら、こんなにチャーミングで……。こもり教頭:だから、その顔ですって! その顔が怖いんですよ!!山口:いやでもね、本当はちゃんとスタジオに行ってごあいさつがしたかったんですよ。講師の中でも年長じゃないですか。さかた校長:はい、もう大先輩です。山口:直接目を見てごあいさつしたかったんですけど、こういう時期なんでね。こういう形で失礼していますけど、これから長い付き合いになるので、あまり怖がらずちゃんと仲良くしてください。さかた校長:ありがとうございます(笑)。「仲良くしてください」も、ちょっと怖かったんですよ……(笑)。こもり教頭:そうですね(笑)。お声もいいので、言葉のシメに「。」が見えるんですよね。さかた校長:そうなんだよね。もっとポップな、「!」ならいいんですけど。山口:(笑)。●後編はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆