ビリー・ジョー、アダム・シュレシンジャーをカバー曲で追悼

ビリー・ジョー・アームストロングが、コロナウイルスの影響で自宅待機が続く中、毎週月曜日に公開しているカバーシリーズ「No Fun Mondays」にて、the Wondersの楽曲「That Thing You Do!」のカバーを披露した。



ニューヨークのパワー・ポップ・バンド「FOUNTAINS OF WAYNE」のオリジナル・メンバーである、アダム・シュレシンジャーは今月初めにコロナウイルスの合併症のため52歳で死去した。ビリー・ジョー・アームストロングが今回披露した楽曲は、1996年公開の映画『すべてをあなたに』の主題歌としてアダムが手掛け、劇中のバンドthe Wondersが歌った楽曲「That Thing You Do!」。ビリーが先日カバーを披露したバングルスの「Manic Monday」と同様に、ポップ・パンクの煌びやかな要素を加えて21世紀の現代風カバーとして、アダムへの追悼を込めて披露された。



・動画はこちら



映画『すべてをあなたに』の劇中で「That Thing You Do!」を披露したバンド「The Wonders」は先週、映画公開時以来の再結成を果たした。アダムを称賛する意味で、YouTubeのライブストリーミングで同映画を鑑賞しながらのコメンタリーも行い、集まった寄付金は全てミュージケアーズ基金へコロナウイルス被害への救済基金へと寄付されている。



ビリーは、数日前にもレディー・ガガがキュレーターを務めるイベント「One World: Togther at Home TV special」で、自身のバンド「グリーン・デイ」の楽曲「Wake Me Up When September Ends」をアコースティックギターの弾き語りによる演奏で披露した。同曲は、ビリーが10歳の頃に癌で死去した父親の死について書かれた楽曲である。



グリーン・デイは今年2月に13枚目のアルバム『ファザー・オブ・オール...』をリリース。コロナウイルスの影響によりアジアツアーの延期を余儀なくされたが、6月13日に開催されるウィーザーとフォール・アウト・ボーイと行う合同ツアー「ヘラ・メガ・ツアー」のパリ公演は開催予定である。