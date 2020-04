「外出自粛で太った」音楽とともにおうちトレーニングを！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月21日(火)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり校長が、楽曲に合わせたトレーニングをし続けました。この日の番組テーマは、「体を動かすときに聴くプレイリストリクエスト」。リスナーから運動をするときに聴きたい楽曲のリクエストを受け付け、さらに曲に合わせたトレーニングも教えてもらいました。その中から、16歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり教頭:今日はなんか……校長が面白い感じになっていますね。さかた校長:今日は、体育の授業をお届けしたいと思っているからね。休校や外出自粛で、生徒のみんなも運動不足になっているはず……ということで、学校掲示板の検索機能を使って「太った」で調べてもらってもいい?こもり教頭:了解です!さかた校長:そうなんだよね~。自粛中の“太った”は、あるあるになっちゃったよ。家にいると食べちゃうからね。こもり教頭:そうですね~。次は「ダイエット」で検索してみます。さかた校長:気合いが入っているね。こもり教頭:たしかに……部活とかで常日頃コンスタントに動いていた人にとっては、いまの時期は大変かなと思うんですが。さかた校長:食事の量でしか節制できないところもあるしね。こもり教頭:さかた校長も絶賛ダイエット中ですが、その後はどうですか?さかた校長:いや~、シェアハウスの同居人たちが料理の腕を振るいすぎて……昨日はトムヤムクンをいただきましたよ。ガパオライスも。こもり教頭:ガパオライスまで!?さかた校長:はい……もう毎日ね、世界旅行をしているようですよ。国際色豊かに食べさせてもらっています。こもり教頭:(笑)。昨日って、生放送教室が終わってからですか?さかた校長:深夜の3時、4時ですね。こもり教頭:マジっすか!さかた校長:はい……昼は、ラーメンにライスを入れちゃいました。こもり教頭:何やってるんすか!さかた校長:(笑)。ということで、今夜の授業は……「体を動かすときに聴く、プレイリストをリクエスト」! 今夜は、体が動かしたくなる曲を募集。さらにその曲にぴったりなトレーニング方法も、いっしょに教えてほしい!こもり教頭:ダイエット中のさかた校長も、この2時間運動しまくります! 僕は、校長の見た目をイジりたくて仕方ないんですけど!さかた校長:今日の俺は、タンクトップに短パンです!こもり教頭:生徒にこの画を届けたい……!(笑)。タンクトップのサイズが……それは合っているのかな?さかた校長:昔は余裕を持って着られたんですけどね……今は、はちきれんばかりですわ。こもり教頭:(笑)。さかた校長:もしもし! 今、学校はどう?リスナー:休校中で、ゴールデンウィーク明けまでは行けないですね。さかた校長:そうか……じゃあ、学校から宿題が出ているの?リスナー:はい。課題をやっています。こもり教頭:運動はしてる?リスナー:僕、柔道部なので鍛えないといけないというのがあって……2、3日ボーっとしていたら、どんどん体が重くなってくるんですよ。そういうのが嫌で、筋トレしています。さかた校長:これは、ちょっと期待できそうだな! では、オススメする運動プレイリストは何?リスナー:Mrs. GREEN APPLE先生の「StaRt」です。こもり教頭:ミセス先生! この曲はちょっと速いんじゃない?(笑)。さかた校長:速いね(笑)。こもり教頭:ではこの曲に合わせて、どんな動きをするか教えてくれる?リスナー:はい! これは腹筋のトレーニングなんですけど……。さかた校長:じゃあ、これをみんなでやってみようか!こもり教頭:僕は椅子に座ってやってみようかな。さかた校長:じゃあ、曲紹介をよろしく!リスナー:Mrs. GREEN APPLEで「StaRt」!【Mrs. GREEN APPLE – StaRt】さかた校長:(イントロ中)まだ準備ね?リスナー:気合いを入れてください!さかた校長:(歌が始まって)ゆっくりね……。リスナー:余裕の人は、速くても大丈夫です!こもり教頭:校長! 肘と膝を付けないと!さかた校長:(サビ)ヤバい! ちょっと待ってくれ!リスナー:これは、けっこう効きますよ!こもり教頭:校長! 上半身が動いてないです!さかた校長:動いてます! 動いてます!! みんなやってるかーーー!さかた校長:いやぁ、これはいいトレーニングになりました。こもり教頭:これはいいですね!(リスナーは)余裕でしたね~、すごいです。こもり教頭:正解!(笑)。こもり教頭:いっしょにしてくれてますよ!さかた校長:俺たちはマイクがあるから椅子の上でやったんだけど、椅子から落ちそうになったりもしたね。こもり教頭:しかも僕のは、クルクル回る椅子なんですよ。だからやっている最中に、いろんな所を向いちゃって(笑)。さかた校長:教頭は、上下左右に動きまくっていたよ。こもり教頭:(笑)。でも、校長はずるいですよ! 途中から肘しか動いてなかったですもん!さかた校長:いやいやいや……。こもり教頭:肩のトレーニングみたいになっていましたよ(笑)。さかた校長:これ、肩筋のトレーニングですよね?(笑)。こもり教頭:違いますよ!さかた校長:ということで、いいトレーニングを(教えてくれて)ありがとう!この他には、ヤバイTシャツ屋さん「ハッピーウェディング前ソング」、紗倉ひびき(ファイルーズあい)&街雄鳴造(石川界人)「お願いマッスル」、SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」、三浦大知「EXCITE」がリクエストされ、全曲でトレーニングを行いました。番組終了時には、息が上がったままの校長が「1時間目から6時間目まで体育の日だった」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/☆4月20日(月)〜24日(金)の放送予定は、こちらからチェック☆