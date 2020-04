クイーン+アダム・ランバード、インスタで「You Are the Champions」披露

クイーン+アダム・ランバードが、米国時間の4月21日にメンバーそれぞれのInstagramの公式アカウントにて名曲「We Are the Champions」を披露した。



ビデオ映像はアダム・ランバードを中心、両側をブライアン・メイ、ロジャー・テイラーが挟む形で分割された形式で公開。ベースパートも無く、ボーカルのハーモニーもギターパートも重ねられていない3人のみの最小限の演奏で披露された。3人それぞれのパートの同期を図りながらも、2回し目のサビではアダム・ランバードが歌詞を「We Are the Champions」から「You Are the Champions」へと変更しながら、意気揚々と演奏を完成させた。



コロナウイルス拡大の中でも、ブライアン・メイはSNS上で「ボヘミアン・ラプソディ」のギターソロのレッスン動画のアップロードや、「ハマー・トゥ・フォール」のギターパートのプレイ動画をシェアして、ファンとのコラボレーションセッションを図ろうとするなど積極的に行動している。他にも、「これは私の今までの投稿の中で最も大事なことかもしれません」とInstagram上でファンに自己隔離を促したり、「世の中には間違った情報もたくさん流れている。コロナウイルスは大した脅威ではないと言う人や、ウイルスは存在しないと言う人さえいるんだ。アメリカ政府は迅速な行動に失敗してしまい、悲しい結果を引き起こすような決定をしてきた。これによって、数千もの命の死に繋がりうるかもしれない」とコロナウイルスへの危機感を促してきた。



また、アダム・ランバートは、LGBTの人々のイメージに関するメディアモニタリングを行う非政府組織「GLAAD」が米国時間4月26日にYouTubeとFacebookページで公開するライブストリーミング「Together in Pride: You Are Not Alone」にも出演予定。本イベントでは、LGBTQコミュニティのコロナウイルスへの反応に焦点を当てており、ゲストにビリー・アイクナー、キャシー・グリフィン、リリー・シン、ビービー・レクサ、更に歌手のケシャとメリッサ・エスリッジによるパフォーマンスも行われる予定。