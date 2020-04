相川七瀬がYouTubeチャンネルを開設 『夢見る少女じゃいられない』他、大ヒット曲のMVを一挙公開

ロックシンガー相川七瀬がオフィシャルYouTubeチャンネルを立ち上げ、MVを一挙公開した。



今回公開されたのは『夢見る少女じゃいられない』『恋心』など、デビューから15枚目のシングル曲まで。これらは彼女が1990年代に発表した全てのシングル楽曲となるが、上記以外にも『BREAK OUT!』や『Sweet Emotion』などヒット曲が目白押しだ。



1990年代といえば、当時の音楽業界やカルチャーを舞台にした注目のドラマ『M 愛すべき人がいて』(テレビ朝日系)の放送がスタートしたばかりで、「90年代リバイバル」の再興にますます拍車がかかっている。



相川七瀬は織田哲郎のプロデュースで1995年にデビュー。ダンスミュージック主体のエイベックスというレーベルにおいて“ロック”というカウンターで存在感を放ち、一躍スターとなった。現在は歌手活動と並行して、40代からの大学入学でも話題となっている。



90年代を席巻したロックディーヴァ・相川七瀬のヒット曲を是非チェックしてほしい。



▽相川七瀬オフィシャルチャンネルURL

https://www.youtube.com/channel/UCqCDCdrLpMsva_j_YBTcFYg/



▽公開されたミュージックビデオ

夢見る少女じゃいられない

バイバイ。

LIKE A HARD RAINBREAK OUT!

恋心

トラブルメイカー

Sweet Emotion

Bad Girls

彼女と私の事情

Nostalgia

Lovin’ you

COSMIC LOVE

Heat of the night

Jealousy

China Rose